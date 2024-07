C'è modo e modo di festeggiare. Il coro razzista intonato dai giocatori dell’ Argentina durante i festeggiamenti per la vittoria della Copa America potrebbe avere ripercussioni internazionali, soprattutto in Inghilterra. Tra i principali protagonisti della controversia c'è Enzo Fernandez , giocatore del Chelsea che ha condiviso il video incriminato sul proprio profilo Instagram, suscitando le reazioni dei suoi compagni di squadra francesi.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail , il Chelsea sta prendendo molto seriamente la questione e ha avviato un’indagine interna per determinare le misure da adottare nei confronti di Fernandez . Anche la Federcalcio francese ha già presentato una denuncia ufficiale alla FIFA e sta spingendo per sanzioni severe nei confronti del centrocampista dei Blues.

" Il presidente della Federcalcio francese, Philippe Diallo , ha condannato con la massima fermezza gli inaccettabili commenti razzisti e discriminatori rivolti contro i giocatori della Nazionale francese nel coro intonato da giocatori e tifosi argentini dopo la vittoria in Copa America e diffuso sui social network. Di fronte alla gravità di questi commenti scioccanti, contrari ai valori dello sport e dei diritti umani, Diallo ha deciso di rivolgersi direttamente al suo omologo argentino e alla FIFA, sporgendo denuncia legale per commenti ingiuriosi di carattere razziale e discriminatorio".

Il coro incriminato era già stato cantato dai tifosi dell'Albiceleste durante la finale della Coppa del Mondo 2022 in Qatar , vinta contro la Francia: "Giocano per la Francia ma vengono dall'Angola - è il testo - correranno bene, gli piace sc.... con i trans. La madre è nigeriana, il padre cambogiano, ma sul passaporto c'è scritto: francese.”

"Vorrei scusarmi per il video pubblicato sul mio canale Instagram durante i festeggiamenti con la Nazionale. La canzone contiene un linguaggio altamente offensivo e non ci sono assolutamente scuse per queste parole. Sono contro ogni forma di discriminazione e mi scuso per essermi lasciato coinvolgere dall'euforia delle celebrazioni per la vittoria della Copa America. Quel video, quel momento, quelle parole, non riflettono i miei valori e il mio carattere. Sono veramente dispiaciuto".