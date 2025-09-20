Il Liverpool supera 2-1 l'Everton grazie ai gol di Gravenberch ed Ekitike e fa suo il derby del Merseyside

Vincenzo Bellino Redattore 20 settembre 2025 (modifica il 21 settembre 2025 | 00:57)

Il derby del Merseyside si tinge ancora una volta di rosso. Ad Anfield il Liverpool di Arne Slot supera l’Everton per 2-1, confermandosi imbattuto e mantenendo la vetta della Premier League. Una vittoria costruita con intelligenza: prima il dominio totale, poi la gestione, nonostante il tentativo di rimonta dei Toffees.

Liverpool avanti 2-0 al 45' — La prima frazione è un monologo dei padroni di casa. Il Liverpool parte fortissimo, aggredisce in ogni zona del campo e al 10’ trova subito il vantaggio grazie a Ryan Gravenberch, bravo a inserirsi alle spalle della difesa e a finalizzare con freddezza l’assist perfetto di Salah.

L’Everton accenna una reazione ma viene travolto dal ritmo e dalla qualità dei Reds. Al 29’ arriva il raddoppio, ancora con Gravenberch protagonista: l’olandese orchestra l’azione e manda in porta Hugo Ekitike, che batte Pickford con precisione. In quel momento la sensazione è che la gara sia già chiusa, tanto è evidente la superiorità della squadra di Slot.

Liverpool, il derby è tuo. Everton, Gueye non basta — Nella ripresa, come è spesso già accaduto in questa prima parte di stagione, il Liverpool abbassa i ritmi e concede qualche spazio in più. L’Everton ne approfitta e al 58’ accorcia con Idrissa Gueye, che sfrutta l’intuizione di Iliman Ndiaye e riapre il derby.

I Toffees ci credono, spingono e aumentano la pressione, ma senza riuscire a creare occasioni clamorose. I Reds gestiscono con maturità e pur non brillando come nel primo tempo mantengono saldo il risultato fino al triplice fischio.

Alla fine resta la sensazione di un Liverpool che, pur non avendo ancora espresso tutto il proprio potenziale offensivo, sta crescendo in solidità ed equilibrio. Slot conserva l'imbattibilità e colleziona il quinto successo di fila in altrettante sfide di Premier disputate.