Liverpool-Everton, dove vedere il derby in diretta tv e streaming LIVE

Jacopo del Monaco 19 settembre - 14:37

Alle ore 13:30 di domani 20 settembre si giocherà il famosissimo Derby del Merseyside tra Liverpool ed Everton. I due club si affronteranno ad Anfield in occasione della quinta giornata della Premier League. Di seguito analizziamo insieme tutte le ultime novità e le informazioni sul dove si potrà vedere l'interessante sfida.

La situazione dei due club in vista del derby — I Campioni d'Inghilterra del Liverpool, allenati dall'olandese Arne Slot, hanno fatto il loro esordio stagionale perdendo il Community Shield ai rigori contro il Crystal Palace. In campionato, invece, la partenza dei Reds è stata ottima, visto che si trova a punteggio pieno dopo aver battuto Bournemouth (4-2), Newcastle (2-3) e ha vinto per 1-0 gli ultimi due match contro Arsenal in casa e Burnley in trasferta. Due giorni fa, il Liverpool ha disputato la prima giornata di Champions League e ha vinto 3-2 contro l'Atlético Madrid grazie alle reti di Robertson, Salah e van Dijk, che ha segnato al minuto 92.

A differenza dei loro più blasonati cugini, l'Everton dello scozzese David Moyes disputa soltanto le competizioni nazionali. Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Leeds United alla prima di Premier League, i Toffees hanno conquistato 7 punti vincendo contro Brighton (2-0) e Wolverhampton (2-3) mentre nell'ultima partita è arrivato un pareggio a reti bianche contro l'Aston Villa. In mezzo ai due successi in campionato, l'Everton ha passato il turno in Carabao Cup battendo 2-0 il Mansfield.

Probabili formazioni — Assenze di Jones e Bajčetić a parte, il Liverpool dovrebbe schierare la formazione titolare con Dominik Szoboszlai nel ruolo di terzino destro e, quindi, Frimpong finirebbe in panchina. Anche l'Everton dovrebbe scendere in campo coi titolari, anche se la presenza di Mykolenko è in dubbio. L'ex Udinese Beto, invece, guiderà l'attacco supportato dal trio formato da Ndiaye, Dewsbury-Hall e Grealish.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Szoboszlai, van Dijk, Konaté, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitiké. All: Slot

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Iroegbunam, Gueye; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Beto. All: Moyes

Liverpool-Everton, dove vedere il match — I Reds sono a punteggio pieno e vogliono restare il più possibile, mentre i Toffees proveranno a fare uno sgambetto ai propri cugini. Il Derby del Merseyside che si giocherà alle ore 13:30 di domani sarà visibile su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Calcio. La diretta streaming del match, invece, si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.