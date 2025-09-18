Slot attacca la UEFA: “Questo vogliono, Liverpool-Atletico era un quarto”

LA FRECCIATINA DI SLOT - "Una grande serata europea ad Anfield. Questo è ciò che vuole la UEFA, una prima partita e una prima giornata che avrebbe potuto essere un quarto di finale. Abbiamo iniziato bene, con tante occasioni per chiudere la partita. Poi c'è l'Atletico, che cerca sempre il modo di rimontare, ma noi abbiamo condiviso quella mentalità e siamo riusciti a chiuderla".

L'ENNESIMO GOL IN ZONA CESARINI -"È anche segno di buona condizione fisica. Ci saranno partite in cui aumenteremo il vantaggio prima, altre in cui no, ma manteniamo la mentalità di andare avanti. Abbiamo la preparazione, la buona condizione fisica per poter spingere fino alla fine. Anche il colpo di testa di Van Dijk dimostra la qualità che abbiamo. È mentalità, ma anche qualità. Siamo un po' delusi per aver dovuto segnare all'ultimo minuto, ma abbiamo continuato ad attaccare, abbiamo avuto occasioni. Avremmo potuto segnare il terzo gol prima, nessuno ne parla. Parleremo sempre del gol arrivato all'ultimo minuto, e questa è la storia delle ultime cinque partite. Ma oggi è stato diverso".