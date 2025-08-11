Lo spiacevole episodio è avvenuto prima della partita del trofeo britannico tra Liverpool e Crystal Palace

Filippo Montoli 11 agosto - 10:18

Il primo minuto di silenzio in una partita ufficiale del Liverpool è stato disturbato da alcuni tifosi del Crystal Palace. Non si sa ancora con esattezza il numero esatto, anche se sembra siano molto pochi. I brusii hanno innescato la reazione dei tifosi Reds che per far tacere i responsabili hanno reso il clima ancora più rumoroso. Alle facce incredule e innervosite di alcuni giocatori, Salah primo fra tutti, si sono aggiunte le parole dell'allenatore Arne Slot e del capitano Virgil Van Dijk a fine partita.

Slot smorza gli animi: "Non si sono accorti del minuto di silenzio per Jota" — Il tecnico olandese del Liverpool spegne fin da subito ogni possibile polemica, volendo credere che i responsabili non si siano resi conto di quello che stava avvenendo: "Sono una persona positiva. Non penso che fosse pianificato, soprattutto dopo aver assistito al rispetto che da tutto il mondo è stato rivolto a questa tragedia. Forse non si sono accorti dell'inizio del minuto di silenzio. Inoltre, gli altri tifosi del Crystal Palace hanno cercato di calmarli. Quindi non penso ci fossero cattive intenzioni. Sono anche passate cinque settimane dalla tragedia e magari questi tifosi erano così felici del fatto che la loro squadra fosse in finale che per un attimo si sono dimenticati".

Van Dijk più duro: "Se si sentono con la coscienza a posto allora..." — Il capitano del Liverpool è meno cortese del suo allenatore, ma mantiene comunque la calma ai microfoni della stampa. L'olandese sottolinea soprattutto la delusione per l'episodio: "Sì, sono deluso. È l'unica cosa che posso dire. Non si chi lo abbia fatto, ma c'erano tante persone che hanno provato a farli stare zitti e questo ha peggiorato la situazione. Ma è quello che è. Non si può avere il controllo di quanti tifosi? 80 mila? Quindi quello che è successo è deludente, ma se quelle persone possono tornare a casa e sentirsi lo stesso con la coscienza a posto allora...".

Episodio spiacevole a parte, la finale di Community Shield è terminata con la sorprendente vittoria del Crystal Palace ai rigori. La squadra di Londra è riuscita a recuperare per due volte lo svantaggio nei minuti regolamentari, terminando la partita sul 2-2. Decisivo per la vittoria è stato anche e soprattutto il portiere Dean Henderson, autore di due parate.