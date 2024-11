Serie C, Viviani beffa l’Avellino: il derby campano col Benevento finisce 2-2

Serie C, finisce 2-2 il derby campano del Ciro Vigorito tra Benevento e Avellino: un gol di Viviani nel finale beffa gli irpini

Vincenzo Bellino Redattore 17 novembre - 21:23

Il big match della 15ª giornata del Girone C di Serie C, il derby campano tra Benevento e Avellino, finisce 2-2. Un pareggio che permette alle Streghe di consolidare la vetta della classifica, mentre per gli irpini, quarti a -6 dal primato, si tratta della terza gara di fila senza vittorie.

D'Ausilio illude l'Avellino — Primo tempo equilibrato, ma ritmi molto alti. Meglio il Benevento in avvio che sfiora il vantaggio in un paio d'occasioni, gli irpini si accendono ad intermittenza. Poco dopo la mezz'ora Lanini sblocca l'incontro: Manconi riceve da Simonetti e colpisce il palo col destro, sulla ribattuta l'ex Reggiana è il più lesto di tutti. L'1-0 dei padroni di casa dura però 180 secondi perchè al 37' l'Avellino pareggia con Frascatore che sugli sviluppi di un corner trasforma in gol l'11° assist stagionale di D'Ausilio. Quest'ultimo si mette in proprio tre minuti più tardi, capitalizzando una conclusione di De Cristofaro, deviata da Tosca.

Il Benevento ringrazia Viviani — Il secondo tempo riparte esattamente come si era concluso il primo, con l'Avellino in attacco. La formazione irpina carica a testa bassa alla ricerca del gol che manderebbe il derby in archivio anzitempo. Il Benevento si salva in un paio d'occasione e nel finale il forcing dei sanniti viene premiato. Viviani raccoglie il cross basso di Starita, che taglia tutta la difesa biancoverde, e sigla la rete del definitivo 2-2.

Un pari d'oro per la compagine giallorossa che resta saldamente al comando con 30 punti, cinque in più sul Potenza, vittoriosa 2-1 in trasferta sul campo del Giugliano, e l'Audace Cerignola (sconfitta di misura, 1-0, a Taranto), appaiate al secondo posto a quota 25. L'Avellino resta quarto con 24 punti all'attivo, sei in meno del Benevento; la squadra di Biancolino non vince da più di due settimane (1-2 in casa del Trapani) in cui ha raccolto solamente due punti sui nove disponibili.