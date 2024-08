Più di 5mila spettatori e 85 anni di storia: Benevento-Cavese, che derby sia…

Sono attesi oltre cinquemila spettatori per l’esordio della truppa di Auteri: ai quasi 4.300 abbonati, infatti, si aggiungono circa cinquecento persone che hanno acquistato i biglietti.

Benevento-Cavese è il derby campano della prima giornata del girone C di Serie C. Si tratta di una sfida giocata 38 volte in 85 anni, con un esordio avvenuto nel lontano campionato di 1' Divisione nella stagione 1939-1940.