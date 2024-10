Crotone-Avellino 0-4: crolla la squadra di Longo, irpini inarrestabili

L'Avellino affonda un Crotone in piena crisi. Longo nel postpartita: "Dopo un risultato del genere c'è poco da salvare"

Nancy Gonzalez Ruiz 8 ottobre 2024 (modifica il 8 ottobre 2024 | 00:39)

Serata da incubo per il Crotone, che nel monday night di Serie C cade rovinosamente in casa contro un Avellino in grande spolvero. I biancoverdi impongono un sonoro 4-0, confermando lo stato di crisi dei calabresi, ormai lontani dalle ambizioni di alta classifica. La partita entra nel vivo nei minuti finali del primo tempo, quando Sounas, di testa, sfrutta il cross di D’Ausilio e porta in vantaggio i lupi. Il gol spezza gli equilibri e, nella ripresa, l'Avellino dilaga, rendendo vana ogni speranza di rimonta per la squadra di Longo.

Nella seconda frazione, il Crotone crolla definitivamente. Al 50', ancora Sounas firma il raddoppio, concludendo una splendida azione corale degli irpini. Al 61', l'Avellino colpisce ancora: Patierno, ben posizionato in area, approfitta di un pallone vagante e sigla il terzo gol con un semplice tap-in, mettendo virtualmente fine alla partita.

Il colpo di grazia arriva nel recupero, quando Raffaele Russo realizza il quarto gol al 94’, suggellando la serata trionfale per l'Avellino. Con questa vittoria, la squadra di Raffaele Biancolino ottiene il secondo successo consecutivo e rilancia le proprie ambizioni in classifica, mentre il Crotone sprofonda in una crisi sempre più preoccupante: tre sconfitte nelle ultime quattro partite.

Nel post-gara, il tecnico del Crotone, Emilio Longo, ha commentato amaramente la sconfitta: "Dopo un risultato del genere c'è poco da salvare. Mi prendo i primi 50 minuti in cui la squadra ha fatto delle buone cose, ma alle prime difficoltà non riusciamo a superarle". Dall'altra parte, mister Biancolino non nasconde la soddisfazione per la prestazione dei suoi: "I ragazzi hanno fatto tutto e meritano questa vittoria. Abbiamo conquistato tre punti importanti su un campo difficilissimo, contro un avversario formato per i vertici".