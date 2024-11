Juventus-Torino, da Silvio Piola a Bremer: i doppi ex del Derby della Mole

Juventus e Torino, storia di un Derby, quello della Mole, che ha visto protagonisti diversi giocatori che hanno legato la propria carriera ai colori bianconeri e a quelli granata...

Sono diversi i giocatori che nel corso della loro carriera hanno indossato sia la maglia della Juventus, sia quella del Torino. Le due società, che sabato sera (ore 20:45) si affronteranno nel derby della Mole numero 209, sono state spesso avversarie anche al tavolo delle trattative di mercato.

I doppi ex di Juventus-Torino — Il doppio ex Gleison Bremer, che salterà tutta la stagione a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, è solo l'ultimo di una lunga lista di giocatori che hanno disputato il derby piemontese con entrambe le maglie. Arrivato in Italia nel 2018 dall'Atletico Mineiro, il difensore brasiliano si tatuerà i colori granata per quattro stagioni, prima di passare alla Juventus per 41 milioni di euro più 8 milioni di bonus.

Altre operazioni di mercato più recenti, che riguardano le due sponde del capoluogo torinese, sono: Marko Pjaca (alla Juventus dal 2016 al 2020, tra le diverse esperienze in prestito c'è anche quella al Torino nel 2021-2022); Rolando Mandragora (alla Juventusnella stagione 2016-2017, in prestito al Toro nella stagione 2021-2022); Thomas Rincon (6 mesi alla Juventus per El General venezuelano, poi ceduto al Torino dove rimane per cinque stagioni dal 2017 al 2022); Angelo Ogbonna (al Torino nel 2006-2007 e dal 2008 al 2013, nella stagione successiva si trasferisce alla Juventus, un'esperienza poco fortunata tant'è che il difensore della Nazionale opterà per l'Inghilterra dove per otto stagioni indosserà la maglia del West Ham United).

Juventus-Torino, i doppi ex storici del Derby della Mole — Dal mercato ai giocatori che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della stracittadina sia in maglia granata, sia in bianconero.

Fabio Quagliarella e Ciro Immobile, lo strano percorso — Cresciuto nelle giovanili del Torino, con qualche esperienza in prima squadra tra il 1999 e il 2002 e nella stagione 2004-2005, Fabio Quagliarella ha indossato anche la maglia della Juventus (2010-2014) con cui ha realizzato 30 gol in 102 presenze, protagonista della rinascita della Vecchia Signora, sotto la guida di Antonio Conte. Nell'estate del 2014 fa ritorno al Toro, dove resterà fino al gennaio del 2016 e in occasione del derby di ritorno contro la Juventus (26 aprile 2015) segnerà la rete decisiva del 2-1, consegnando ai granata una vittoria che mancava esattamente da vent'anni.

Altro doppio ex del reparto offensivo è stato Ciro Immobile, che in un certo senso ha fatto un percorso inverso rispetto a Fabio Quagliarella. Il bomber partenopeo, attualmente in forza al Besiktas, è cresciuto nelle giovanili della Juventus, ma ha raccolto solamente tre presenza in prima squadra; al Torino, invece, insieme ad Alessio Cerci conduce la formazione allenata da Ventura alla qualificazione in UEFA Europa League dopo venti anni di assenza dalle manifestazioni europee, conquistando il titolo di capocannoniere a fine stagione (33 gol).

Pasquale Bruno, O' Animale — È uno dei doppi ex più celebri del derby della Mole al punto che nel 2013 in un'intervista dirà: "Io non sputo nel piatto dove ho mangiato: la Juve mi ha dato il successo, i soldi e la possibilità di conoscere alcuni grandi personaggi come l'Avvocato Agnelli e Boniperti. Quella maglia granata, però, mi è rimasta addosso per sempre".

Dopo tre anni alla Juventus (1987-1990), Brunosi trasferisce al Torino e indosserà la maglia granata per tre stagioni. Il soprannome O'Animale è legato al gioco duro, la sua arma principale, e alla sua marcatura arcigna. Numerosi furono gli screzi e le liti avute con gli avversari, tra i quali Van Basten, che gli ha dedicato spazio anche nella sua autobiografia, Maradona, Roberto Baggio, con cui ebbe un confronto acceso durante un Juventus-Fiorentina 1989 e furono entrambi espulsi.

L'episodio più eclatante però riguarda un derby della Mole della stagione 1990-1991. Mondonico, allora allenatore del Torino, affida a Bruno la marcatura di Casiraghi. Al 5' l'arbitro Ceccarini lo ammonisce e al 16' lo espelle per una gomitata rifilata in pieno volto all'attaccante della Juventus. Bruno perde le staffe, prova a farsi giustizia da solo, ma viene trattenuto dai propri compagni. Rimedierà 8 giornate di squalifica, poi ridotte a 5.

Testina d'Oro Aldo Serena — Soprannominato "Testina d'Oro" per l'elevata abilità nei colpi di testa, Aldo Serena lo si può definire un vero e proprio esperto di derby visto che oltre a quello della Mole, con Torino e Juventus, ha disputato anche quello di Milano, indossando la maglia dell'Inter e quella del Milan. In granata, nella stagione 1984-1985 in prestito dall'Inter, contribuì al secondo posto del Toro con nove reti, compreso il gol-vittoria nel derby all'89 (18 novembre 1984). Tornato in nerazzurro, si trasferì alla Juventus nel 1985 e rimase in bianconero fino al 1987; due stagioni in cui vinse un campionato e una Coppa Intercontinentale.

Guglielmo Gabetto, la sentenza del gol — Tra i doppi ex quello ad aver segnato più gol nel derby della Mole è Guglielmo Gabetto (12 reti, 7 con la Juventus e 5 nel Torino). La sentenza del gol è anche il secondo miglior marcatore della stracittadina (dietro solo a Boniperti che di gol ne ha realizzati 15) ha indossato la maglia bianconera dal 1934 al 1941 (102 gol in 191 presenze); al Torino dal 1941 al 1949 (127 gol in 225 presenze) dove fu una delle vittime della tragedia di Superga il 4 maggio 1949.

Silvio Piola, il miglior marcatore della storia della Serie A — Anche il miglior marcatore della storia della Serie A Silvio Piola (274 reti) ha indossato nel corso della sua carriera la maglia del Torino e della Juventus. 23 presenze e 23 goal con i granata nella stagione 1943-1944, 26 reti in 57 presenze con la Vecchia Signora dal 1945 al 1947.

Depetrini Teobaldo, il doppio ex con più presenze — Con la Juve dal 1933 al 1949, ha collezionato 369 gettoni con 10 goal; al Toro dal 1949 al 1951, due stagioni in cui ha raccolto 30 presenze senza realizzare alcuna marcatura. Depetrini Teobaldo è il doppio ex con più presenze nel Derby della Mole, 30 apparizioni, 27 in bianconero e 3 in granata.