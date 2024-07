Torino, il sostituto di Buongiorno è un ex calciatore della Juve?

Per sostituire l'ex capitano, il Torino valuta un giovane difensore svizzero, con un passato particolare tra le fila della Juventus

Giuseppe Martorana 15 luglio 2024 (modifica il 15 luglio 2024 | 11:31)

Il Torino è alla ricerca di un nuovo difensore centrale per rimpiazzare l'ex capitano Alessandro Buongiorno, appena trasferitosi al Napoli in un'operazione che ha portato nelle casse circa 40 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il club granata avrebbe avviato i contatti per Albian Hajdari, giovane difensore del Lugano.

Albian Hajdari, difensore granitico dal passato juventino — AlbianHajdari, nato nel 2003 a Binningen, è un difensore centrale di origini kosovare con passaporto svizzero. Nella passata stagione ha collezionato 45 presenze con il Lugano, mettendo a segno 3 gol e fornendo 1 assist. Le sue prestazioni si sono distribuite tra Super League, Coppa Svizzera, Conference League e preliminari di Europa League. Queste hanno dimostrato delle qualità nel ragazzo che possono essere molto utili anche nel campionato di Serie A. A far storcere il naso ai tifosi piemontesi è, però, il passato del giovane difensore. Hajdari ha infatti, vissuto una breve parentesi alla Juventus nel 2021, senza però mai scendere in campo in gare ufficiali, né con la prima squadra né con le formazioni giovanili. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 3 milioni di euro e potrebbe essere un colpo interessante per il Torino.

Dalla Juventus al Torino, la strana storia di Hajdari — Il club piemontese sta quindi valutando seriamente il suo acquisto. Il ragazzo accetterebbe di buon grado il suo trasferimento all'ombra della Mole e l'operazione rappresenterebbe un'opportunità sia per il giocatore, che potrebbe trovare finalmente quell'occasione per il definitivo salto di qualità, sia per il Torino, che assicurerebbe alla propria rosa un calciatore promettente, con una discreta esperienza internazionale.