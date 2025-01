Dopo la deludente Supercoppa Italiana in terra araba, la Juventus si rituffa in campionato e fa visita al Torino . Il Derby della Mole numero 160 potrebbe rappresentare la svolta per una delle due squadre: in caso di successo i bianconeri avvicinerebbero la Lazio al 5° posto; se la compagine granata dovesse centrare i tre punti, si allontenerebbe ulteriormente dalle zone pericolose della classifica. I precedenti sorridono alla Juventus che si è imposta in trasferta in tre delle ultime cinque sfide. Lo scorso anno la sfida si concluse sul punteggio di 0-0, esattamente come la sfida d'andata dell'attuale stagione all'Allianz Stadium. Il bilancio complessivo delle sfide ufficiali della stracittadine recita: 78 vittorie bianconere, 35 granata e 46 pareggi.

Torino-Juventus: dove vedere la Serie A e il Derby della Mole in diretta LIVE

TORINO JUVENTUS DIRETTA LIVE - La sfida Torino-Juventus, prevista per sabato 11 gennaio alle ore 18, sarà trasmessa in diretta su DAZN. Per guardare il match in televisione, sarà possibile utilizzare le smart TV compatibili con l'app, che può essere scaricata anche su TV collegata a console come PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVision Box , oppure a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In alternativa, sarà possibile seguire la partita in streaming , accedendo direttamente al sito web di DAZN o scaricando l'app su dispositivi come PC, smartphone e tablet.