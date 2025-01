Torino-Juventus, la conferenza stampa di Thiago Motta

Thiago Motta ha detto la sua sul match contro la squadra di Vanoli: "Sarà una partita complicata, speciale per noi e per i nostri tifosi. Non vediamo l’ora di andare in campo, vogliamo vincere. Siamo una squadra molto giovane che ha fatto buone prestazioni, la nostra esigenza è impegnarci in ogni allenamento per arrivare sempre alla vittoria". Poi ha spostato la sua attenzione su Douglas Luiz, centrocampista brasiliano che sta faticando ad ingranare in questa prima parte di stagione: "Douglas Luiz è un centrocampista di alto livello che può giocare in tutte le posizioni. Sa fare gol, sa fare l’ultimo passaggio perché ha grande creatività, sa costruire gioco".