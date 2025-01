Le certezze di Motta contro le novità di Conceiçao: le probabili formazioni di Juve-Milan

Chi conquisterà il pass per la finale?

Lorenzo Maria Napolitano 3 gennaio 2025 (modifica il 3 gennaio 2025 | 13:56)

Dopo la vittoria dell'Inter si attende la partita tra Milan e Juventus per scoprire quale sarà la finale di Supercoppa Italiana. Stasera le due squadre scenderanno in campo alle 20:00 (ora italiana) al King Saud University Stadium di Ryad. La partita sarà visibile su Canale 5 e sarà l'occasione per guardare lo scontro familiare tra Sérgio Conceição, nuovo allenatore del Milan al suo esordio, e suo figlio Francisco, talentuoso giocatore dei bianconeri.

La Juventus per certi versi si presenta favorita in questo match, ma ci sono diversi motivi per cui una vittoria del Milan non è da escludere - e li abbiamo scritti qui. Per quanto la squadra di Motta viva un momento leggermente migliore rispetto alla squadra di Milano, è altrettanto vero che la Juventus ha vinto soltanto due delle ultime 12 gare contro i rossoneri, che dal canto loro hanno ottenuto 4 vittorie.

In Supercoppa, però, le statistiche sorridono comunque alla Juventus, che ha vinto il confronto diretto nel 2019 in un match terminato 1-0. Questa stagione, però, è imprevedibile: così come lo è il Milan con il suo nuovo allenatore in panchina.

Le probabili formazioni di Juventus-Milan — Conceiçao difficilmente rivoluzionerà il Milan alla sua prima partita alla guida dei rossoneri, mentre Thiago Motta potrebbe scendere in campo con gli uomini a cui, ultimamente, sta affidando le chiavi della stagione in campionato.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Vlahovic. All. Motta

Milan (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Jimenez. All. Conceição