Guida a Juventus-Milan: probabili formazioni, orario e dove seguire il match

Primo esame di Sérgio Conceição.

Lorenzo Maria Napolitano 30 dicembre - 19:09

È tutto pronto per la trentasettesima edizione della Supercoppa Italiana, che vedrà scendere in campo la Juventus, il Milan, l'Atalanta capolista della Serie A e infine l'inter. La competizione si terrà dal 2 al 6 gennaio 2025 e una delle quattro squadre inizierà il nuovo anno nel modo più dolce possibile. Ricordiamo, inoltre, che anche quest'anno la manifestazione si terrà in Arabia Saudita, al King Saud University Stadium di Riyad.

Guida a Juventus-Milan: orario e dove vedere la partita — La Juventus affronterà il Milan il 3 gennaio alle ore 20:00 italiane. Il match la formazione di Motta, reduce dall'ennesimo pareggio (l'undicesimo del girone d'andata) di fronte al Milan, che ha recentemente subito uno scossone non indifferente. I rossoneri, infatti, dopo l'ultima brutta prestazione contro la Roma hanno deciso di cambiare guida tecnica, designando Sérgio Conceição nuovo allenatore. Il tecnico portoghese, dunque, sarà subito sottoposto ad un importantissimo esame, non solo per il palcoscenico ma anche per l'avversario: i tifosi del Milan infatti difficilmente digerirebbero una sconfitta contro i bianconeri, non in un momento di forma straordinario.

La partita sarà visibile in esclusiva TV su Canale 5, oltre che in live-streaming su Mediaset Infinity e sul sito Sportmediaset. Chi si aggiudicherà il match, affronterà in finale la vincente di Atalanta-Inter, il 6 gennaio. A dirigere il match, invece, ci sarà l'arbitro Andrea Colombo della Sezione di Como.

Le probabili formazioni — Difficile prevedere stravolgenti da parte del Milan, che probabilmente attraverso un procedimento graduale prenderà la forma delle idee di Sérgio Conceição. La Juventus, invece, scenderà presumibilmente in campo con gli stessi uomini a cui Motta si è affidato nel match contro la Fiorentina.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Conceição; Vlahovic. All. Thiago Motta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Leão, Pulisic, Chukwueze; Morata. All. Sérgio Conceição.