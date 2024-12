Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita di Dazn dopo la sfida con la Roma.

Acque particolarmente agitate in casa Milan, non solo per il pareggio maturato questa sera contro la Roma, ma anche e soprattutto per le voci sempre più insistenti di un possibile addio di Fonseca. Secondo diversi rumors, i rossoneri avrebbero già addirittura l'accordo con il successore, che sarebbe Sérgio Conceição. L'allenatore portoghese non ha voluto alimentare le polemiche ai microfoni di Dazn e ha glissato sull'argomento, soffermandosi invece sulla partita.

Milan-Roma 1-1, le parole di Paulo Fonseca — Al tecnico viene chiesto se è vero che negli scorsi giorni si sarebbe verificato un acceso diverbio con Zlatan Ibrahimovic ed il resto della società, ma Fonseca aggira la domanda e smentisce tutto: “Non ho parlato con nessuno, non so niente. Non posso commentare questa notizia perché non è successo niente”.

L'attenzione si sposta allora su quanto accaduto in campo questa sera: “La partita è stata aperta. Nel primo tempo abbiamo creato diverse occasioni per fare gol, anche nel secondo tempo abbiamo avuto qualche opportunità per segnare, ma senza riuscirci. I giocatori hanno avuto un atteggiamento giusto e propositivo, poi con la sostituzione di Chukwueze abbiamo perso un po’ e permesso due o tre situazioni di contropiede alla Roma. In generale penso che meritassimo di vincere, anche per le occasioni”.

Paulo Fonseca è stato tra l'altro espulso nel corso del match per via delle accese proteste nei confronti del direttore di gara e del quarto uomo in occasione del contatto dubbio tra Reijnders e Pisilli, nel corso del primo tempo. L'allenatore ha cercato di non montare la polemica, ma ha espresso chiaramente il suo punto di vista: “Io ho esagerato in quel momento, ma guardate voi. Io non voglio dire molto, per me è tutto molto chiaro. Non voglio dire di più. Penso che bisogna analizzare ciò che succede con il Milan e ciò che succede nelle altre partite”.

Infine, Fonseca analizza l'atteggiamento della sua squadra in vista dei prossimi impegni in Supercoppa: “Abbiamo pressato alto e recuperato tante palle. Siamo ripartiti e abbiamo creato occasioni. Era quello che abbiamo preparato. La squadra ha avuto energia, è mancato solo fare gol dopo tante occasioni. La squadra è stata aggressiva e non ha lasciato giocare la Roma. Non posso dire niente ai ragazzi, abbiamo sbagliato nella realizzazione. Prospettive per il 2025? Adesso penso che sia tempo di andare a casa e guardare questa partita e anche le soluzioni che abbiamo. Dopo cominceremo a pensare alla Supercoppa Italiana”.