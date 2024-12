Dybala è il migliore in campo, Pellegrini il peggiore. Non deludono Reijnders e Fofana. Le pagelle della sfida di questa sera tra Milan e Roma.

Finisce 1-1 a San Siro una sfida decisamente frizzante tra Milan e Roma. I rossoneri trovano il vantaggio con Reijnders, mentre per i giallorossi è un gioiello di Paulo Dybala a regalare il pareggio a Ranieri. Un punto a testa che non cambia affatto le classifiche delle due squadre, ma un risultato probabilmente giusto per quanto visto nel corso dei 90 minuti di gioco. Di seguito, le nostre pagelle della sfida di questa sera.