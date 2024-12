Finisce in parità una bellissima sfida a San Siro tra Milan e Roma: al gol di Reijnders risponde poco dopo il capolavoro di Dybala.

Luca Paesano Redattore 29 dicembre 2024 (modifica il 29 dicembre 2024 | 22:54)

Termina con il risultato di 1-1 il posticipo della domenica di Serie A. Milan e Roma si dividono la posta in palio a San Siro, in un match che ha regalato tanto divertimento e non ha assolutamente deluso le attese. I rossoneri sbloccano la sfida con il solito Tijjani Reijnders, sempre più determinante per i rossoneri. I giallorossi la pareggiano grazie ad un'invenzione di Dovbyk e ad una conclusione spettacolare della Joya. Di seguito, il racconto del match.

Milan-Roma, il prepartita — La squadra di Fonseca arriva alla sfida in piena emergenza per via delle tante assenze che hanno colpito la squadra nelle ultime settimane e cerca di trovare continuità in una stagione dagli umori e i risultati piuttosto altalenanti. I giallorossi invece scorgono finalmente la luce in fondo al tunnel: la cura Ranieri comincia a funzionare ed il 5-0 rifilato al Parma nell’ultima giornata è un avvertimento da non sottovalutare.

Tante novità di formazione per il Milan, che ritrova Theo Hernandez dal primo minuto e rilancia Jimenez in posizione più avanzata. Fonseca conferma anche Terracciano in mezzo al campo, con Reijnders che scivola sulla linea dei trequartisti. Panchina per l'ex Abraham: dal primo minuto gioca Morata.

Claudio Ranieri si affida all'undici che sta ben figurando sotto la sua gestione. Confermata la difesa a tre con Mancini, Hummels e N'Dicka. Ancora panchina per Pellegrini, Pisilli vince il ballottaggio con El Shaarawy e parte insieme a Dybala alle spalle di Dovbyk.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Terracciano; Chukwueze, Reijnders, Jimenez; Morata. A disposizione: Sportiello, Torriani, Calabria, Bennacer, Zeroli, Tomori, Liberali, Pavlovic, Bartesaghi, Camarda, Abraham. All.: Paulo Fonseca.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N'Dicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Angelino; Dybala, Pisilli; Dovbyk. A disposizione: De Marzi, Marin, Pellegrini, Abdulhamid, Shomurodov, Soulé, Celik, Hermoso, Dahl, Le Fee, Baldanzi, Zalewski, Sangare, El Shaarawy. All.: Claudio Ranieri.

Milan-Roma, la cronaca del primo tempo — La sfida di San Siro si apre subito su ritmi molto alti, con entrambe le squadre che mostrano piglio battagliero e un atteggiamento arrembante, senza troppi schemi e tatticismi. Il primo squillo è della Roma, con una conclusione di Dybala parata senza problemi da Maignan. Prova a rispondere il Milan con una percussione di Jimenez, su cui Manu Kone costretto a spendere il giallo. All'11' grande occasione per la Roma, con Dovbyk che si libera all'interno dell'area e calcia verso l'angolo in basso a destra: il pallone si stampa sul palo.

Al 16' arriva dall'altro lato il vantaggio del Milan. I rossoneri sfruttano gli spazi lasciati dalla difesa giallorossa e ripartono in campo aperto in un 3 contro 2. Morata dalla sinistra serve Fofana verso il centro, che prolunga la palla verso Reijnders sull'altro lato. L'olandese conclude di destro e batte Svilar. 1-0 a San Siro. Passano appena 6 minuti ed arriva la risposta della Roma con una combinazione stupenda tra Dovbyk e Dybala. L'attaccante ucraino, servito in area di rigore, alza il pallone verso l'argentino, che con una volée spettacolare batte Maignan. Si ritorna in parità.

Animi in fiammati sul finale della prima frazione di gioco per un contatto dubbio in area di rigore giallorossa tra Pisilli e Reijnders. L'arbitro Fabbri lascia correre alzando inevitabilmente l'agonismo. Volano cartellini: giallo per Theo Hernandez e Morata, espulso Paulo Fonseca per proteste. Ultima chance del primo tempo per il Milan, con una gran giocata di Chukwueze che scappa via sulla linea di fondo e per poco non trova l'inserimento di Reijnders.

Milan-Roma, la cronaca del secondo tempo — Il copione della ripresa non cambia ed il match è subito scoppiettante in continuo scambio di attacchi e contrattacchi. Il primo squillo è della Roma con una conclusione defilata di Dovbyk, a cui risponde una buona percussione di Theo Hernandez, che trova Morata e imbuca verso Chukwueze: salva Mancini in corner. Alza la pressione il Milan, che ci prova al 55' con un sinistro dalla distanza di Bennacer, respinto in angolo da Svilar. Insistono ancora i rossoneri, con un bel tiro da fuori di Chukwueze ben parato da Svilar.

Con lo scorrere del tempo cominciano ad allungarsi le squadre e anche ad aumentare visibilmente gli errori tecnici da entrambi i lati. La partita scorre via piacevolmente, con i padroni di casa che prendono il controllo e la Roma che si limita a difendere e ripartire. Al 77' i giallorossi hanno un'ottima occasioni con Pisilli, che si incunea tra le maglie del Milan e, dal limite dell'area, calcia in maniera decisamente maldestra. Ci prova ancora la squadra di Ranieri con una conclusione di El Shaarawy, a cui risponde un bel riflesso di Maignan.

Sui piedi di Pellegrini capita all'89' l'occasione dell'incredibile vantaggio della Roma. Il centrocampista, servito da una palla illuminante di Dybala, non riesce incredibilmente a trovare la porta a tu per tu con Maignan. Fondamentale anche la diagonale di Jimenez a disturbarlo. Dopo 4 minuti di recupero, cala il sipario sul match di San Siro.

Lorenzo Pellegrini si dispera dopo l'errore nei minuti finali di Milan vs Roma (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)