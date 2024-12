Doppi ex, cinema, parlamento e tifosi vip: anche questa è Milan-Roma

Domenica sera, Milan e Roma si affronteranno per la 200ª volta nella loro storia, in una sfida che racchiude decenni di rivalità e momenti indimenticabili. L'appuntamento Milan-Roma è per domenica 29, alle 20.45, per l'ultima dell'anno.

Michele Bellame Redattore 29 dicembre - 12:05

Domenica sera, Milan e Roma si affronteranno per la 200ª volta nella loro storia, in una sfida che racchiude decenni di rivalità e momenti indimenticabili. L'appuntamento Milan-Roma è per domenica 29, alle 20.45, per l'ultima dell'anno.

I doppi ex Fra le due squadre ci sono stati numerosi scambi di calciomercato nell'arco di tanti decenni di storia calcistica. Molti, sono doppi ex, che hanno vinto con entrambe le maglie, o che hanno dato prestigio, pur non alzando trofei. Doverosamente da menzionare Fabio Capello, giocatore del Milan, ed allenatore di entrambe. Negli anni recenti, i doppi ex più importanti sono Abraham e Saelemaekers, che si ritroveranno contro domenica sera. Nel recente passato, ci sono Florenzi, El Shaarawy, Romagnoli, Destro, e ancora Emanuelson, Krkic e Borriello. Negli scorsi decenni, è Cafu a vestire la maglia rossonera dopo tanti anni in giallorosso. Poi, negli anni '80, Daniele Massaro passa da Milano a Roma; direzione opposta, per Carlo Ancelotti.

La sfida fra cinema e tifosi Gerry Scotti e Maurizio Mattioli sono i rappresentanti massimi dei tifosi famosi delle due squadre. Da annoverare, doverosamente, Zucchero, Al Bano e Massimo Boldi; sponda giallorossa, invece, Lino Banfi, Carlo Verdone ed i compianti Alberto Sordi e Gigi Proietti.

Le due squadre si distribuiscono il tifo anche fra i banchi del parlamento: nel 2003, nasce il Roma Club Montecitorio, mentre più recente - nel 2019 - il Milan Club Parlamento, su iniziativa di Adriano Galliani.

Ma, Milan-Roma è anche una sfida che spesso ritorna nel cinema italiano: La rivalità tra tifosi di Roma e Milan è un tema ricorrente nei film italiani, come in "Sognando la California" e "Fratelli d'Italia", dove l’umorismo e la passione calcistica si intrecciano. I personaggi, divisi tra amicizia e competizione, esprimono emozioni contrastanti, mescolando il calcio con ironia e comicità in contesti comici e satirici.

Nei più celebri "L'audace colpo dei soliti ignoti" (1959) e "Fratelli d'Italia" (1989), la rivalità Roma-Milan assume un tono più comico e satirico. In "L'audace colpo dei soliti ignoti", la partita a San Siro diventa il pretesto per un divertente monologo di Gassman, che si difende dalle accuse, mentre in "Fratelli d'Italia", l’amicizia tra un milanista e due romanisti diventa il motore di un dialogo ironico e divertente, con la contesa calcistica che esprime la differenza tra le due fazioni.

Infine, "Spqr - 2000 e mezzo anni fa" (1994), un film parodistico ambientato nell'antica Roma, reinterpreta la rivalità sportiva tra Roma e Milan, facendola diventare una sfida tra i due capotifosi, interpretati da Christian De Sica e Boldi. Qui, la Roma vince, ma non senza provocazioni e recriminazioni, rivelando ancora una volta l'ironia che accompagna il calcio e le sue rivalità nel cinema italiano.