Juventus, Motta: “Perso contro una squadra che ha fatto poco”

Motta, allenatore della Juventus, ha parlato con rammarico e delusione dopo la sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan.

Gennaro Dimonte 3 gennaio - 22:48

La Juventus ha dilapidato un match che sembrava in controllo, subendo due reti nel giro di quattro minuti e uscendo in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Allo stadio Re Saud di Riad sono i rossoneri a vincere 1-2 grazie al rigore di Pulisic e l'autogol di Gatti, inutile l'iniziale vantaggio di Yildiz. Bianconeri ancora protagonisti in negativo con cali di concentrazione evidenti e incapacità di reagire alle difficoltà. Nel post partita, Thiago Motta ha analizzato tutto ciò che non è andato bene in questa partita.

Juventus, le parole di Motta — Thiago Motta ha spiegato le difficoltà della Juventus dopo la sconfitta contro il Milan in semifinale di Supercoppa Italiana: "Di sicuro non possiamo essere contenti del risultato. Avevamo fatto molto bene nel primo tempo e a inizio ripresa. Penso che il Milan ha tirato una sola volta in porta con Theo. Non siamo stati capaci di fare la partita contro una squadra che ha fatto poco. I cambi? Tutte le scelte che si fanno sono per il bene della squadra. Dovevamo raddoppiare e agguantare questa finale, dispiace perchè secondo me avevamo una grande opportunità e non siamo stati in grado. Dobbiamo migliorare perchè era alla nostra portata, non siamo stati bravi a reagire dopo il rigore subito. Fino al 70' la partita era in completo controllo.

E' stata una partita simile a quella contro la Fiorentina, in altre situazioni abbiamo vinto creando di meno. Conceiçao? Ha avuto un fastidio e non è potuto scendere in campo. E' un giocatore importante per noi, ha le qualità per cambiare le partite e nel secondo tempo ci sarebbe servito".