Il Milan ribalta la Juventus e raggiunge l’Inter in finale di Supercoppa Italiana

Juventus-Milan termina 1-2 e porta i rossoneri in finale contro l'Inter. Ribaltato il vantaggio di Yildiz con Pulisic e autogol di Gatti.

Gennaro Dimonte 3 gennaio - 22:16

Da 1-0 a 1-2 in cinque minuti. Il Milan sfrutta le gravi disattenzioni della Juventus e si porta in finale di Supercoppa Italiana. Buonissima la prima per Sergio Conceiçao in panchina e possibilità di portare a casa un trofeo contro l'Inter nel derby del 6 gennaio a Riad, in Arabia Saudita. Pulisic su rigore e un autogol di Gatti ribaltano l'iniziale vantaggio firmato da Yildiz nel primo tempo. Ultimo atto made in Milano per aggiudicarsi questo prestigioso trofeo.

Primo tempo tutto bianconero: la sblocca Yildiz — Problemi nel riscaldamento per la Juventus, con Conceiçao che lascia il posto da titolare a Yildiz per un fastidio muscolare. Milan con Morata unica punta supportato da Pulisic, Reijnders e Jimenez. Ritmi alti nella prima parte del match senza però particolari occasioni da gol. Al 21' i bianconeri la sbloccano con Yildiz, bravo a sfruttare una ripartenza di Mbangula e a calciare sotto l'incrocio sul primo palo. Sei minuti più tardi è Koopmeiners ad avere sulla testa una buona occasione ma il colpo è troppo debole. Al 46' è ancora Yildiz a testare i riflessi di Maignan da fuori area. Rossoneri in difficoltà e praticamente mai pericolosi fino all'intervallo.

Il Milan reagisce, la Juventus sbaglia tutto: rossoneri in finale — La ripresa vede i bianconeri andare vicini al raddoppio in diverse occasioni, soprattutto con Vlahovic che spreca malamente e svirgola tutto solo davanti alla porta. Al 55' clamorosa chance per il pareggio rossonero con Theo Hernandez che raccoglie una palla in area e calcia alto da posizione ravvicinata. L'episodio che cambia il match arriva al 71', quando Locatelli sgambetta in area Pulisic e l'arbitro concede il calcio di rigore. Proprio il numero 11 va dal dischetto per l'1-1. Juventus che subisce anche il clamoroso 1-2 a causa di un autogol di Gatti su un cross innocuo di Musah. Praticamente quasi nulli i tentativi di pervenire al pareggio di Nico Gonzalez e compagni fino al 96', quando Gatti calcia al volo in area e trova la deviazione di un difensore del Milan.