L'Inter ha superato senza fatica l'Atalanta nella prima semifinale della Supercoppa Italiana

Il 2 gennaio 2025, il calcio italiano ha dato il via al primo trofeo stagionale con una sfida elettrizzante tra l'Inter, campione d'Italia in carica, e l'Atalanta, una delle squadre più in forma del campionato. La sfida si è svolta alla Kingdom Arena di Riad, con un pubblico che, purtroppo per gli appassionati, non ha riempito lo stadio come sperato. Il fischio d'inizio è stato dato alle 20:00 ora italiana, 22:00 per il fuso dell'Arabia Saudita.

Inter-Atalanta 2-0, la cronaca del match — Le squadre hanno affrontato il match, a partire dalle formazioni, con un tono decisamente diverso. Per l'Inter, Simone Inzaghi ha dovuto fare a meno di alcuni difensori chiave, schierando Bisseck, De Vrij e Bastoni davanti a Sommer, con Dumfries e Dimarco sulle fasce. Il centrocampo resta quello titolare così come l'attacco, con la solita coppia formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Tutti i titolarissimi per la Beneamata a differenza di quanto fatto da Gasperini che ha praticamente stravolto l'undici titolare optando per una formazione assolutamente inedita. In porta resta Marco Carnesecchi. Sulla linea difensiva Koussonou, Hien e Kolasinac. A centrocampo Scalvini e de Roon, con Zappacosta e Ruggeri sulle fasce. In trequarti Brescianini e Zaniolo alle spalle di Lazar Samardzic.

Sfida con l'Inter che spinge subito il piede sull'acceleratore e crea diverse occasioni con Lautaro Martinez protagonista. Nella prima è Carnesecchi bravissimo a deviare, mentre, poco dopo, è il centravanti argentino a non centrare la porta nonostante l'ottima posizione all'interno dell'area di rigore. Polemiche, verso la mezz'ora di frazione, per un contrasto fra Barella e Scalvini con il primo che va con i tacchetti sulla caviglia del secondo, ma alla fine a rimediare il giallo è il difensore (stasera centrocampista) dell'Atalanta. Al termine dei primi 45 minuti è l'Inter che meriterebbe qualcosa in più. La ciliegina sulla torta arriva all'inizio della ripresa con Denzel Dumfries, bravissimo su una mischia a depositare in rete e portare, meritatamente, in vantaggio l'Inter. La partita, nonostante il vantaggio della Beneamata, non cambia il suo spartito. I nerazzurri di Milano continuano a spingere e, appena 12 minuti dopo, trovano il raddoppio ancora una volta con l'esterno olandese, bravissimo a calciare dal limite dell'area di rigore un fendente sul quale Carnesecchi non può nulla. La sfida è ormai indirizzata, ma l'Inter si affaccia ripetutamente verso la porta dell'Atalanta che non ha reazioni se non nel finale. A pochi minuti dal novantesimo arriverebbe anche il gol che potrebbe riaprire la partita, ma viene annullato per un fuorigioco di De Ketelaere. Il mancato 2-1 è il sigillo sulla sconfitta degli orobici che non riusciranno a creare nuove chances e a pareggiare il match. Per l'Inter, questa vittoria rappresenta un ulteriore passo verso un'annata che vuole essere dominante su tutti i fronti.

VOLIAMO IN FINALE ✈️🖤💙

Ora, l'attesa è per la finale contro la vincente tra Milan e Juventus, una sfida che promette di essere altrettanto avvincente. Per l'Atalanta, invece, la sconfitta è un momento di riflessione ma anche di orgoglio per aver raggiunto una così prestigiosa competizione, con l'obiettivo di continuare la loro eccellente stagione in campionato e nelle coppe europee.