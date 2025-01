Inter-Atalanta e tanti intrecci di mercato: i doppi ex del match

Dal leggendario Giuseppe Meazza alla colonna Alessandro Bastoni.

La sfida tra Inter e Atalanta rappresenta uno degli incontri più affascianti del panorama calcistico italiano, non solo per l'intensità e la qualità che mostrano sul campo le due squadre, ma anche per i tanti intrecci di mercato che, negli anni, hanno unito il destino di queste due formazioni. Alcuni di loro sono diventati veri e propri simboli, altri hanno lasciato il segno, invece, solo per alcune prestazioni in momenti chiave. Altri, infine, continuano a scrivere la storia: pensiamo, ad esempio, a Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell'Atalanta ha vissuto una parabola sfortunata a Milano sulla panchina dell'Inter, ma negli ultimi anni a guida del club bergamasco sta scrivendo lunghe pagine di storia del calcio italiano.

Oltre a Gasperini anche altre rilevanti figure del mondo del calcio hanno legato il loro nome ad uno dei due club nerazzurri e, in vista della partita inaugurale di Supercoppa Italiana tra Inter e Atalanta, vi proponiamo alcuni doppi ex di questa sfida.

Giuseppe Meazza — Riconosciuto tra tanti esperti del mondo del calcio come uno dei migliori attaccanti italiani di tutti i tempi, Meazza è il doppio ex di lusso di Inter e Atalanta. In realtà, Meazza, ha giocato ben tredici anni con l'Ambrosiana Inter e uno solo - l'ultimo della sua carriera - con l'Inter. Tra l'altro, l'anno successivo alla sua esperienza molto particolare con la maglia dell'Atalanta, in cui oltre ad essere stato giocatore ha ricoperto anche il ruolo di allenatore nella stagione 1945/1946.

Pierino Fanna — Pierino Fanna è stato un polivalente centrocampista degli anni '80, uno dei pochi ad aver vinto lo scudetto con ben tre società diverse in Italia: nel suo caso Juventus, Inter e Verona. Ai più il suo nome è noto proprio il titolo conquistato con i veneti, al termine della stagione 1984/1985, sotto la guida di Osvaldo Bagnoli. Fanna ha iniziato il suo percorso professionistico nell'Atalanta, promossa anche per merito suo in Serie A nel 1977. Giunto nel massimo campionato italiano da protagonista, s'è trasferito alla Juventus e poi all'Hellas, prima di arrivare all'Inter nel 1985 per 5,2 miliardi di lire. Con i nerazzurri ha ricoperto un ruolo fondamentale nella stagione 1988/1989, culminata con lo scudetto che passerà alla storia come lo scudetto dei record.

Nicola Ventola — Attaccante molto tecnico nato a Bari, Nicola Ventola è uno degli ex calciatori più conosciuti del momento. Insieme agli amici Adani e Cassano, Ventola si sta rendendo protagonista nel mondo della comunicazione calcistica sulle nuove piattaforme digitali, soprattutto su Twitch. Prima della sua vita da oratore, però, l'ex Inter è stato un calciatore tanto forte quanto sfortunato. Il suo talento era tangibile e sotto gli occhi di tutti, ma qualche infortunio di troppo ha compromesso significativamente i momenti migliori della sua carriera.

Dopo aver mostrato le sue qualità nel Bari, s'è accasato all'Inter. All'Atalanta ci arriva pochi anni dopo, arrivandoci proprio in prestito dai milanesi nella stagione 2000/2001. L'inizio del nuovo millennio, però, non gli porta parecchia fortuna: una serie di prestiti in diverse squadre, tra cui anche il Crystal Palace, non gli permette di trovare continuità. Una delle sue stagioni migliori le vive proprio con la maglia dell'Atalanta, nella stagione 2005/2006, in cui vince il campionato di Serie B segnando 15 gol in 35 partite.

Ezequiel Schelotto — Per chi se lo stesse chiedendo, sì, Schelotto gioca ancora! Il cetrocampista argentino gioca nel Paradiso, club di terza serie svizzera. L'italo-argentino ha dedicato la prima fase della sua carriera al campionato italiano, dove ha giocato, tra le altre, all'Inter, al Catania, all'Atalanta e al Chievo Verona. Per due anni ha giocato nel club bergamasco e, nel 2013, è passato ai nerazzurri di Milano per 3.5 milioni di euro più la metà del cartellino di Marko Livaja. I tifosi dell'Inter ricordano soprattutto il suo gol in occasione del derby contro il Milan, il 24 febbraio 2013. In quell'occasione, quel gol è stato decisivo per ripristinare la parità; il match terminò 1-1.

Alessandro Bastoni — Alessandro Bastoni è cresciuto calcisticamente nell'Atalanta, ma non ha realmente lasciato il segno lì. Infatti, è con l'Inter che la sua crescita è stata esponenziale al punto tale da diventare non solo un pretoriano per Inzaghi, ma anche un calciatore fondamentale per la rappresentativa italiana di calcio. Bastoni veste la maglia dell'Inter dal 2019 ed il suo contributo è stato importante per rilanciare i nerazzurri nel loro nuovo ciclo vincente che li ha portati nel giro di un quinquennio a vincere tutto in Italia.