Inter, Inzaghi: “Ora è più difficile vincere la Supercoppa. L’Atalanta non è più una sorpresa”

Inzaghi ha parlato alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Atalanta in programma il 2 gennaio a Riad.

Gennaro Dimonte 1 gennaio - 16:30

Vigilia di semifinale di Supercoppa Italiana per l'Inter. I nerazzurri scenderanno in campo giovedì 2 gennaio alle 20 contro l'Atalanta allo stadio Re Saud di Riad, in Arabia Saudita. L'obiettivo è quello di confermare il successo della scorsa stagione, sempre in terra saudita contro il Napoli in finale, e centrare l'ottavo trofeo. L'unico precedente tra le due squadre a campionato in corso è avvenuto alla terza giornata e ha visto Lautaro Martinez e compagni battere la Dea con il netto risultato di 4-0. In conferenza stampa Simone Inzaghi ha analizzato tutte le insidie di questo match a eliminazione diretta.

Inter, le parole di Inzaghi — Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia della semifinale della Supercoppa Italiana contro l'Atalanta: "Da quando sono arrivato nel 2021 ho sempre gli stessi obiettivi. L'Inter è una società che deve puntare al massimo ogni anno e vincere quanti più trofei possibili. La Supercoppa è quello più vicino e rispetto agli altri anni sarà molto più difficile. Noi e loro stiamo facendo un grandissimo percorso, ci vorrà la migliore Inter per portare a casa il risultato. L'Atalanta ormai non è più una sorpresa, è questo il più grande successo a prescindere dalla vittoria dell'Europa League. Siamo in un ottimo momento ma tutto deve andare bene perchè le insidie sono sempre dietro l'angolo".

Sugli infortunati e i possibili recuperi: "A livello numerico siamo in difficoltà in difesa, Acerbi e Pavard rientreranno non primo di metà gennaio. Cercherò di schierare una formazione titolare quanto più competitiva possibile, il resto si sta allenando bene. La Supercoppa per noi è molto importante, infatti abbiamo vinto le ultime tre edizioni. Vogliamo crearci l'opportunità di arrivare in finale e battere l'attuale capolista in Serie A".

Sul 4-0 della terza giornata: "Ormai è acqua passata, i punti su quelle partite sono stati conquistati e non ne portano altri. Era una situazione diversa con il mercato aperto e diversi giocatori dell'Atalanta fuori per infortunio. Da quel momento in poi hanno fatto solo bene e coprono il campo benissimo. Servirà una grande Inter".