La rivalità tra l'Inter e l'Atalanta, due club iconici del calcio italiano, ha radici profonde che risalgono a decenni di incontri infuocati e momenti che hanno scritto intere pagine di storia di questo sport. Questa rivalità non si basa solo su questioni sportive ma attraversa anche il tessuto sociale e culturale delle due città, Milano e Bergamo, che pur essendo geograficamente vicine, sono separate da un abisso di sentimenti calcistici. La rivalità tra Inter e Atalanta potremmo dire che sia nata negli anni '70 e non in campo, ma più precisamente sugli spalti e fuori dagli stadi. A partire dal 1972 infatti, le bande del tifo organizzato dei due club hanno iniziato a scontrarsi ferocemente gettando benzina sul fuoco su una contingenza territoriale che va oltre la differenza di blasone. Negli anni successivi, le partite tra Inter e Atalanta divennero sempre più cariche di tensione. Gli anni '80 e '90 videro scontri frequenti sugli spalti, con episodi di violenza che culminavano in lanci di oggetti e scontri fra tifoserie. Un sovraccarico di tensione e odio sportivo e non solo che ha raggiunto il suo culmine il 6 maggio del 2021 quando, a San Siro, dalla Curva Nord viene lanciato un motorino. I più giovani potranno pensare di aver letto male, ma quello che successe al Meazza in quell'occasione segnò un vero e proprio spartiacque per la storia di Inter-Atalanta, ma anche del tifo organizzato in generale.

Inter-Atalanta, Gasperini al centro di tutto

La rivalità fra l'Inter e l'Atalanta si è acuita nelle ultime stagioni soprattutto con l'arrivo sulla panchina della Dea di Gian Piero Gasperini. Il tecnico ex Genoa, che all'inizio della stagione 2011-2012 ha guidato la Beneamata per pochissime partite prima di un clamoroso esonero, ha sempre avuto un certo dente avvelenato nei confronti dell'Inter, colpevole a suo dire di non avergli dato la possibilità e il tempo di esprimersi al meglio su quella panchina. Sarà proprio, ironia della sorte, con un altro club dai colori nerazzurri che Gasperini raggiungerà i suoi massimi successi in carriera. Il tecnico infatti, lanciando nuovi giovani e sostenuto da una proprietà attenta e capace, ha reso l'Atalanta in pochissimi anni una vera e propria macchina da guerra. Una squadra capace di passare dalla lotta per la salvezza alla vittoria dell'Europa League in meno di dieci anni. Il tutto, in grande percentuale, grazie proprio a Gian Piero Gasperini. L'allenatore ex Palermo ha stravolto tutto e, con la sua Atalanta, in più occasioni ha avuto il modo di vendicarsi dell'Inter e di quella esperienza negativa a Milano. In campionato però, almeno a San Siro, il Gasp non è mai riuscito a vincere contro il club meneghino. Discorso diverso a Bergamo dove l'Atalanta e il suo allenatore si sono tolti qualche soddisfazione. Negli ultimi anni poi, le conferenze pre e post gara di Gasperini sono state davvero un evento. L'allenatore di Grugliasco ha infatti inanellato diverse frecciate nei confronti della sua ex squadre non proprio leggere. Una delle più pesanti è proprio della scorsa stagione: "Come si potrebbe colmare il gap con l’Inter? Facendo un miliardo di debiti per comprare i calciatori e dare i soldi a destra e a manca". Non troppo diplomatico.