Inter, Inzaghi: “Un plauso ai ragazzi. Sono orgoglioso di loro”

L’Inter di Simone Inzaghi ha travolto la Lazio con un netto 6-0 all’Olimpico , dimostrando grande solidità e brillantezza contro una squadra in un grande momento di forma. A fine gara, l’allenatore nerazzurro ha parlato ai microfoni di DAZN, esprimendo la sua soddisfazione per la prestazione e l’impegno dei suoi giocatori.

“La squadra più forte? Lo dirà il campo”

Alla domanda sulla supremazia dell’Inter in campionato, Inzaghi ha preferito mantenere un approccio prudente, evidenziando il lavoro e la preparazione della sua squadra: "Questo lo dirà il campo. Noi volevamo fare una grande gara e l’abbiamo preparata bene in questi quattro giorni. I ragazzi sono stati bravi ad interpretarla. Dopo le ultime due in campionato ci sarà anche la Supercoppa. Tutto sarà più complicato, ma cercheremo di mettere impegno. Abbiamo avuto continuità in campionato, ma la classifica la vedete tutti. Ci sono squadre che hanno avuto un grande cammino, compresa la Lazio"