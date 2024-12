Dalla Sardegna, sua terra d'origine, ha iniziato un grande viaggio professionale che le ha permesso di far parte della redazione di Sky Sport a Milano. Da lì è stato un susseguirsi di piccoli ma grandi passi, come l'essere diventata bordocampista della sua squadra del cuore, il Cagliari. E poi, dato che non si fa mancare proprio nulla, Valentina - laureata in archeologia - ha coltivato questa sua altra grande passione sbarcando in Rai. Dal 2023 la possiamo apprezzare nei suoi servizi da inviata in "Camper" su Rai 1 e in qualità di conduttrice del programma "Origini" su Rai 2. Ma non vi diciamo altro, perché ci ha pensato proprio Valentina a raccontarsi in una intervista esclusiva a DerbyDerbyDerby.