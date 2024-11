La Supercoppa Italiana resta in Arabia, ma cambia stadio: si giocherà nella casa di Cristiano Ronaldo

La Supercoppa Italiana non si giocherà, come previsto l'anno scorso, nello stadio dell'Al Hilal. La Lega ha trovato una nuova casa.

Lorenzo Maria Napolitano 11 novembre - 22:08

La Supercoppa Italiana resta in Arabia Saudita, ma cambia casa. Infatti, rispetto a quanto annunciato dalla Lega Serie A lo scorso 1 novembre, lo stadio che ospiterà la competizione sarà L'Al-Awwal Park di Riyadh, struttura che ospita la squadra di Cristiano Ronaldo e Stefano Pioli, l'Al-Nassr. La Supercoppa, un anno fa, da programma si sarebbe dovuta disputare alla Kingsdom Arena, casa dell'Al Hilal.

Ricordiamo che le squadre che prenderanno parte alla competizione saranno: Inter, in qualità di club campione d'Italia nel corso della stagione 2023/2024; la Juventus, in quanto vincitrice della Coppa Italia Frecciarossa; il Milan, come squadra seconda classificata nel campionato scorso e, infine, l'Atalanta di Gasperini data la finale di Coppa Italia giocata contro i bianconeri. Sarà, dunque, ancora una volta final-four.

La Supercoppa della scorsa stagione — Durante la scorsa stagione la competizione si giocò tra Inter, Lazio, Napoli e Fiorentina. La squadra di Inzaghi spazzò via i laziali per un netto 3-0, mentre gli azzurri grazie ad una super prestazione di Alessio Zerbin superarono la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Gli azzurri, che al tempo vantavano il tricolore sulla maglia, erano reduci da un disastroso momento e la finale contro l'Inter sarebbe potuta essere vitale per sollevare l'umore della squadra.

In finale, però, ci pensò Lautaro Martínez a mandare l'Inter in paradiso. La squadra di Mazzarri fu beffata in pieno recupero a seguito di un errore decisivo di Stanislav Lobotka, che aveva giganteggiato nella zona nevralgica del campo per tutto l'arco della partita. I nerazzurri, quindi, si presentano da detentori della competizione: ma saranno i favoriti anche stavolta?