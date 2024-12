Guida a Inter-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vedere il match

Prima partita di final four, dove seguirla?

Lorenzo Maria Napolitano 31 dicembre 2025 (modifica il 31 dicembre 2025 | 18:41)

È tutto pronto per la trentasettesima edizione della Supercoppa Italiana, che anche quest'anno verrà disputata secondo la formula della final four in Arabia Saudita. Alla manifestazione, in cui verrà assegnato il primo trofeo della stagione, parteciperanno Atalanta, Inter, Milan e Juventus. I rossoneri affronteranno la squadra di Motta, mentre le due squadre nerazzurre si sfideranno a vicenda il 2 gennaio alle 20:00 (ora italiana) all'Al-Awwal Park di Riyad. La formazione di Gasperini arriva alla Supercoppa in quanto finalista dell'ultima edizione della Coppa Italia, mentre gli uomini di Inzaghi in qualità di campioni d'Italia.

Dove vedere Inter-Atalanta — Inter-Atalanta sarà visibile in diretta tv ed in chiaro su Mediaset: a trasmettere la partita sarà Canale 5. Inoltre, il match si potrà seguire in diretta streaming su Mediaset Infinity e, in alternativa, sul sito di Sportmediaset. Quanto alla telecronaca, sarà affidata a Massimo Callegari, con commento tecnico di Massimo Paganin.

Chi vincerà la partita, affronterà il 6 gennaio la squadra vincente tra Juventus e Milan. Fornendo alcune statistiche, l'Atalanta non ha mai vinto la Supercoppa Italiana, ed è l'unica squadra presente in Arabia a non averla in bacheca. Juventus, Inter e Milan, in quest'ordine, invece, sono i club con più vittorie nella manifestazione.

L'unica squadra, però, ad aver vinto con la formula attuale è l'Inter, che l'anno scorso s'impose contro il Napoli grazie al gol nel finale di Lautaro Martínez.

Le probabili formazioni — Inter e Atalanta sono le due squadre più in forma della Serie A, non a caso insieme al Napoli condividono i blocchi più alti della classifica. Si registrano, però, alcuni infortuni da una parte e dall'altra: la formazione milanese non potrà contare su Darmian, Pavard e Acerbi, mentre i bergamaschi approcceranno alla Supercoppa senza Toloi, Cuadrado, Retegui e Scamacca. Per quanto riguarda le probabili formazioni dei due team, vedremo verosimilmente gli undici che ben stanno facendo in campionato.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mikhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.

