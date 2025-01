Supercoppa Italiana, il pronostico di Inter-Atalanta: Inzaghi favorito

Inter-Atalanta, il pronostico della semifinale di Supercoppa Italiana: le quote sorridono a Simone Inzaghi, Gasperini tenta l'impresa

Vincenzo Bellino Redattore 2 gennaio - 14:29

L'Inter di Simone Inzaghi punta a raggiungere un altro storico traguardo: la quarta Supercoppa Italiana consecutiva. Tuttavia, prima di concentrarsi sulla finale, dovrà superare un avversario ostico come l'Atalanta. I bergamaschi, privati ​​del loro bomber di punta, Mateo Retegui, cercheranno di ribaltare i pronostici che favoriscono la Beneamata.

Inter-Atalanta, statistiche e precedenti — L'Inter arriva al match con numeri impressionanti in campionato: 45 gol segnati e 15 subiti . Dal canto suo, l'Atalanta, reduce da un incredibile 2024 culminato con il successo in Europa League contro il Bayer Leverkusen, non è da meno. In Serie A i bergamaschi hanno messo a segno 43 reti e ne hanno incassate 20. Tuttavia, a Riad mancherà il loro principale terminale offensivo, Mateo Retegui , fermato da un infortunio muscolare. L'ultimo confronto tra Inter e Atalanta risale al 30 agosto 2024, durante la terza giornata di Serie A. In quell'occasione, i nerazzurri dominarono la partita, imponendosi con un netto 4-0 al Meazza (autorete di Berat Djimsiti, gol di Nicolò Barella e doppietta di Marcus Thuram).

Probabili formazioni — L'Inter punta sul suo collaudato modulo a tre in difesa, con Dumfries e Dimarco pronti a spingere sulle fasce. In avanti, Lautaro e Thuram rappresentano una delle coppie offensive più temute del campionato. La formazione di Gasperini farà affidamento su Lookman e Zaniolo per colmare l'assenza di Retegui. In mediana, Ederson e De Roon garantiranno equilibrio e qualità.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman, Zaniolo. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Il pronostico — La sfida tra Inter e Atalanta rappresenta il massimo livello del calcio italiano attuale. Stando alle quote dei bookmakers, i favoriti sono i nerazzurri milanesi.

Vittoria Inter (1): 2.20

Vittoria Atalanta (2): 3.10

Pareggio (X): 3.50

Considerando i numeri stagionali, è probabile che la partita sia ricca di gol. L' Over 2,5 è quotato a 1.77 , mentre l' Under 2,5 a 1.93 . Anche l'opzione in cui entrambe le squadre trovano la rete è interessante, a 1.65 . Tra i risultati esatti, le previsioni si concentrano sull' 1-1 , quotato a 6.75 , mentre lo 0-0 è considerato meno probabile, a 10.50 . Per l'Inter, un successo per 1-0 è valutato a 8.50 , mentre il 2-0 vendita a 11.50 . D'altra parte, una vittoria di misura per l'Atalanta (0-1 ) è data a 10.50.