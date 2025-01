Juventus-Milan, le formazioni ufficiali: fuori Yildiz e Cambiaso, in campo l’ex Morata

Manca poco meno di un'ora all'inizio di Juventus-Milan e i due allenatori hanno scelto i rispettivi undici giocatori che scenderanno in campo. Non poche sorprese per i bianconeri, con diversi titolari in panchina. Per i rossoneri scelte quasi obbligate per Sergio Conçeicao che potrebbe essere assente a causa di un forte attacco febbrile. Tutto pronto allo stadio universitario Re Saud dove è atteso il pubblico delle grandi occasioni: 26 mila spettatori, soldout nell'impianto saudita. Fischio di inizio alle ore 20 italiane per questa semifinale di Supercoppa Italiana che promette spettacolo.