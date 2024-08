Genoa, Gilardino: “Pinamonti o dall’inizio o a gara in corso – Miretti? Siamo vigili, senza Strootman…”

All’U-Power Stadium, andrà in scena il derby fra ex milanisti, Nesta da una parte e Gilardino dall'altra. Bella sfida Monza-Genoa: le ultimissime sensazioni dal ritiro genoano...

Redazione DDD Direttore responsabile 23 agosto 2024 (modifica il 23 agosto 2024 | 15:04)

Entrambe reduci da un pareggio alla prima di campionato, Monza e Genoa si affrontano domani sera 24 agosto alle 20.45 in terra brianzola. Le parole di Alberto Gilardino nella conferenza della vigilia.

Nesta-Gila, amici contro...

Ex rossoneri campioni d'Europa ad Atene, ex azzurri campioni del Mondo a Berlino. Grandi eventi e grandi trofei accomunano i due allenatori di Monza-Genoa, anche se il focus oggi è solo sulla partita di domani...: "Il Monza è una squadra ostica da affrontare. L'anno scorso ci ha portato via sei punti, ha giocatori di qualità. C’è massimo rispetto da parte nostra ma la consapevolezza di andare a fare una grande partita. Sarà fondamentale l'approccio alla partita, servirà un approccio perfetto sui duelli e sulle seconde palle, La sfida con Nesta? Ci siamo già incontrati l'anno scorso in Coppa Italia con la Reggiana ed è bello ritrovare Nesta. Sta facendo vedere ottime cose, è un ragazzo perbene. Mi ricordo sia l’esperienza mondiale ma soprattutto quella al Milan quando io arrivai giovane e lui, insieme agli altri, mi diede una mano. Loro hanno tanti giocatori che sono tre anni che giocano insieme, sarà una partita molto aperta ed equilibrata. Del Monza ho visto la partita di Empoli ma penso abbia una forte identità. L'anno scorso hanno giocato per un periodo a tre, poi hanno cambiato e sono passati a quattro. A Empoli hanno giocato nuovamente a tre, hanno mantenuto un profilo di gioco che va ad esaltare le caratteristiche dei propri giocatori. Ad Empoli ha fatto vedere giocatori di palleggio come Pessina ed incontristi come Bondo. Maldini poi è un talento fortissimo palla al piede, hanno Vignato e Mota. Hanno tanta scelta e per questo dicevo che sarà una gara molto equilibrata dove noi dobbiamo saperci esaltare come fatto con l’Inter ma sarà tutta un’altra partita. Dovremo essere bravi nell’approccio iniziale e stare all’interno della partita con grande spirito di unità".

Poi sui singoli: "Messias? Lui può giocare in più ruoli. Può essere utilizzato anche come esterno, come quinto. E' un giocatore che attraverso le sue doti fisiche può determinare. Sta bene, ha entusiasmiamo e gli si chiede di determinare nella partita anche domani. Dipende da cosa si intende per trequartista. Possono anche essere le mezzali di inserimento di qualità tecnica, giocatori anche bravi nell'uno contro uno. Questi giocatori a me piacciono molto. Messias, per esempio, può ricoprire quel ruolo andando a difendere da mezzala e, quando recuperiamo palla, poter giocare fra le linee.Rimarranno indisponibili Matturro e Norton-Cuffy. Sono rientrati Ekuban e Marcandalli che hanno lavorato in gruppo. Miretti? Andando via Strootman abbiamo la necessità di prendere un giocatore in quel reparto. Le idee ci sono, ma al momento non ci sono novità. Mancano ancora giorni alla fine del mercato, siamo vigili e laddove si possono portare migliorie alla squadra dobbiamo farci trovare pronti".

Ancora Mister Gila: "Pinamonti è la prima settimana che si allena con la squadra, ha grande voglia di dimostrare. Non ha molti minuti nelle gambe perché non ha fatto amichevoli e non ha giocato in Coppa Italia. Può partire dall'inizio così come può subentrare. Sono valutazioni che farò nelle ultime 24 ore. Le mie 100 partite da allenatore professionista? Le considero un punto di partenza. Sono molto giovane e raggiungere questo numero di presenze mi rende orgoglioso. Guardo avanti, penso al presente e non guardo più indietro penso a migliorare ogni settimana per cercare di dare un super. Il mercato? Come ho già detto, per me è una follia che si continui a parlare di mercato quando è iniziato il campionato. Ogni allenatore vorrebbe avere la squadra pronta prima dell’inizio del campionato. I tempi sono cambiati, è normale che si aspettino gli ultimi giorni per trovare la soluzione migliore e non è sempre detto che si trovi. Chi è più bravo, più vigile e più sveglio riesce ad acquistare i giocatori migliori".