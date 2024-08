Non solo Ferrero…: il derby delle proprietà genovesi scricchiolanti continua…

Ma le cose non sono andate proprio come voleva il gruppo americano. Infatti l’acquisizione del club inglese era stata sostenuta dagli assicuratori finanziari A-Cap, che sta affrontando un’azione legale negli Stati Uniti da parte di Leadenhall Capital Partners, una società di investimento con sede a Londra. Leadenhall ha accusato 777 e A-Cap di frode sostenendo che 777 ha preso in prestito centinaia di milioni di dollari da Leadenhall garantiti da asset che aveva già utilizzato come garanzia per altri prestiti, come sottolinea il sito rivale del Grifone ovvero ClubDoria46.it.