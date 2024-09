Genoa, Gilardino: “Siamo in emergenza, serve unità e togliere pressione a Vitinha”

Dopo che l'altro campione del mondo Daniele De Rossi durante la conferenza stampa pre partita si è espresso sul Genoa, oggi ha preso la parola Alberto Gilardino...

Redazione DDD Direttore responsabile 14 settembre 2024 (modifica il 14 settembre 2024 | 12:55)

Genoa-Roma di domani domenica 15 settembre alle 12.30, si accendono i motori della sfida tra Gilardino e un altro campione del Mondo nel 2006. Dopo Sandro Nesta, altro avversario berlinese per il tecnico del Grifone...

Il Gila contro DDR...

L'unico punto conquistato a Marassi fino ad oggi dal Genoa di Gilardino è stato quello con l'Inter. Adesso, dopo la sconfitta con il Verona, ecco i giallorossi...

Le dichiarazioni della vigilia del Genoa di Mister Gilardino in conferenza: "Per quanto riguarda i ragazzi che sono rientrati alla base, dico subito che sono orgoglioso che i giocatori del Gena abbiano potuto confermarsi nelle loro rispettive Nazionali. Merito anche di questo gruppo che ha saputo dar forza ai singoli. Per domani Miretti, Messias e Zanoli non saranno disponibili, per il resto mi prendo ancora l'allenamento di oggi per fare le ultime valutazioni, c'è l'ultimo allenamento, De Winter sta bene e ha recuperato, ci saranno da fare valutazioni su altri giocatori. Chi è rimasto qui ha lavorato bene, ma in generale questa squadra ha sempre dimostrato, nei momenti di difficoltà, nei momenti di emergenza, di saper fare cose importanti. E lo farà anche chi andrà in campo dall'inizio contro la Roma. La nostra deve essere una resilienza silenziosa ma efficace. E' un momento in cui ci dobbiamo compattare, unire, viste le assenze".

Ancora il Gila: “Siamo in emergenza, valuterò tutti con attenzione perché affrontiamo una Roma forte con un allenatore bravo e lo sappiamo. Credo che i ragazzi saranno in grado di dare tutto e fare un buon match con tenacia e determinazione. Le parole del presidente Zangrillo a Telenord? Ha fatto capire il momento che attraversiamo e lo ha detto in modo preciso. Il fatto che l’obiettivo sia la salvezza è un punto importante per la chiarezza. Vitinha nervoso? Lui rispetto all’anno scorso si è preso una grande responsabilità, dobbiamo tutti togliergli da addosso questo peso. Lui ha estro, tecnica e quindi abbiamo piena fiducia nel ragazzo”.

La crescita di Ekuban e non solo: "Ekuban sta lavorando ha smaltito problema avuto ed è riuscito ad allenarsi con continuità. Mi aspetto da lui (sia se partirà dall’inizio o se subentrerà) che determini nella partita, Il secondo tempo contro il Verona? La cosa fondamentale è il valore e il peso di ogni partita, il valore e il peso di ogni punto in questo campionato. Quanto accaduto l’anno scorso ce lo dobbiamo dimenticare velocemente. Ci sarà da battagliare fino alle ultime giornate quest’anno. Quest’anno ho mantenuto questo tipo di profilo mentale dopo la fine del mercato e questo diventa determinante nell’economia di ogni settimana. I punti pesano, lo sappiamo, e noi dobbiamo far ben presente a questo tipo di situazione. Ne abbiamo parlato con i ragazzi e sanno l’importanza di ogni partita. Come affrontare la Roma? Si parla di una squadra realmente già molto forte la scorsa stagione. E' una squadra incredibile per quello che sono riusciti a creare anche in questo mercato. C’è la consapevolezza di affrontare una squadra molto forte ma noi dobbiamo mantenere un profilo di umiltà alto consapevoli di sapere che in queste partite ci esaltiamo".