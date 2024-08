Gabbia confermata per il derby, come al solito: tifosi Samp fuori casa ma dentro il derby…

Dopo i due verdetti agostani contro Reggiana e Como eliminate, è già clima derby a Genova. Assente dal campionato da due anni, la stracittadina metterà di nuovo una contro l’altra le due anime della Superba, in una sfida unica anche soprattutto per il tifo sugli spalti.

La squadra di casa è il Genoa per via della posizione ranking di ingresso nella competizione) che mette in vendita i biglietti e manterrà i settori Nord, Distinti e Tribuna, mentre alla Sampdoria dovrebbe essere riservata la sua Gradinata Sud e la Gabbia adiacente.

Era circolata sui social l’ipotesi di un’interdizione della Sud ai sampdoriani, visto che si tratta di una partita non di campionato. L’ultimo derby di Coppa Italia si era giocato a porte chiuse nel settembre 2020, ma in precedenza non era stato così. Molto probabilmente sarà tutto come al solito, anche secondo ClubDoria46.it.