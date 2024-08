Memorial Currò, al Genoa tre derby su cinque: ma vincono gli amici di Fulvio…

Nei quattro derby precedenti il Genoa ha invece prevalso per tre vittorie a una. Ok la Samp nella sfida tra le classi 2011-15, ma i genoani hanno reagito con successo: 13-8 tra i 2007-2010, 1-0 e 5-4 fra gli Juniores A e B. Così Carlo Carpi su Facebook: "Vecchie Glorie come Claudio Onofri, Paolo Tuttino e Fabrizio Casazza sono scese in campo oltre a cronisti sportivi e habitué di Casanova di Rovegno, località di campagna molto frequentata dalle famiglie nell'entroterra di Genova; il "Terzo Tempo" alla Osteria Beccaccia è stata la lieta conclusione di una bella giornata così gustando le specialità del territorio e soprattutto parlando del calcio che fu tra infiniti aneddoti".