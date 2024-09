Derby di Genova, sale la tensione: vandalizzati i murales di Signorini e De André

Non si placa la tensione da derby di Genova con i murales di Gianluca Signorini e Fabrizio De André, raffigurati sotto la Gradinata Nord del Genoa al Luigi Ferraris, vandalizzati. La data della sfida è stata confermata per la serata del 25 settembre ma dopo gli ultimi episodi, la sensazione è che il tasso di pericolo sia comunque elevato.

Ad aumentare le tensione ci ha pensato un gruppo di tifosi blucerchiati riunitisi in zona Marassi muniti di spranghe e uno di tifosi rossoblù nella zona tra Brignole e Corte Lambruschini, dove c’era la sede della Sampdoria. Altro atto, quindi, che si unisce al vandalismo per i murales sotto la Gradinata Nord e il tutto spaventa in vista del derby di Genova. Le forze dell’ordine in allerta da settimane dovranno continuare a monitorare la situazione per evitare che il derby che manca da due anni e mezzo diventi tutto fuorché una bella stracittadina sul campo.