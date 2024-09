Derby di Genova, finora 144 ultras daspati che non potranno andare a Marassi

In attesa del derby di Genova, in Coppa Italia, arrivano già i primi provvedimenti da parte della Questura. Dopo i fatti del 5 maggio, per la Stracittadina della Lanterna, altri 23 daspo sono arrivati portando a 144 il numero di tifosi tra genoani e doriani, che avranno il divieto di assistere alla sfida a Marassi.

Massima allerta per il derby di Genova

I provvedimenti, come comunicato dalla questura, prevedono il divieto di accesso agli impianti sportivi in tutto il territorio nazionale e dell’Unione Europea, compresi i centri sportivi, nonché gli altri luoghi che abitualmente sono interessati dal transito dei tifosi, prima, durante e dopo l’incontro di calcio. La durata può andare da 1 a 10 anni e la sanzione per la violazione è la reclusione da 1 a 3 anni e la multa da 10.000 a 40.000 euro, nonché l’arresto facoltativo anche in flagranza differita.