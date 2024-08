Monza-Como: il derby “della pronuncia lombarda” finalmente in Serie A

L’edizione 2024-’25 del campionato di Serie A vedrà Monza e Como confrontarsi per la prima volta in massima divisione dopo innumerevoli sfide nelle cosiddette “categorie inferiori”.

I sentiti derby tra “bagai della Brianza” e lariani avranno luogo alla quattordicesima giornata in casa dei comensi e alla trentunesima sul campo dei monzesi. Biancorossi e azzurri si sono finora affrontati in 98 gare ufficiali (tra campionati, spareggi e coppe), facendo registrare 38 affermazioni del Como, 29 del Monza e 31 pareggi, con il computo delle reti che vede i comaschi avanti per 127-109. Due gare hanno contribuito a rendere assai accesa questa rivalità: lo spareggio per la promozione in Serie B del 1966-’67 e il confronto della trentesima giornata della Serie B 1979-’80.

Lo spareggio del 1966-’67

Questo confronto fu necessario poiché Monza e Como chiusero il girone A dell’edizione 1966-’67 del campionato di Serie C appaiate in vetta alla graduatoria e, dunque, costrette a giocarsi l’unico posto disponibile per la cadetteria mediante una partita supplementare, che ebbe luogo allo stadio Comunale (l’attuale “Gewiss Stadium”) di Bergamo il 4 giugno 1967 e vide i monzesi vincere per 1-0 grazie a una rete di Gianluigi Maggioni al 31’. La stagione regolare aveva fatto registrare la vittoria per 1-0 del Monza nella gara casalinga d’andata (seconda giornata, 2 ottobre 1966) grazie a una prodezza dello stesso Maggioni al 55’ e il successo interno con il medesimo punteggio del Como al “Giuseppe Sinigaglia” al ritorno (diciannovesima giornata, 5 febbraio 1967) con una realizzazione di Bruno Ballarini su calcio di rigore al 38’.

Il confronto della Serie B 1979-’80, con doppietta di un giovane Daniele Massaro

L’incontro della trentesima giornata della Serie B 1979-’80, disputatosi al “Gino Alfonso Sada” di Monza il 13 aprile 1980, si concluse, invece, con un rocambolesco pareggio per 3-3 che compromise le possibilità di promozione dei monzesi (che poi tentarono una clamorosa rimonta, fallendo il grande salto nel finale di torneo), mentre tale punto consentì al Como di continuare la proprio marcia verso la Serie A: dopo il vantaggio ospite firmato da Ezio Cavagnetto al 21’, i biancorossi impattarono al 28’ con Francesco Vincenzi e si portarono sul 3-1 poco prima dell’ora di gioco grazie a una doppietta del futuro “Beep Beep” (e successivamente anche “Provvidenza”) milanista Daniele Massaro, a segno al 54’ e al 59’. La reazione ospite portò al 3-2 siglato al 72’ da Doriano Pozzato e al pareggio giunto al 90’ con un calcio di rigore concesso dal futuro arbitro internazionale Luigi Agnolin e freddamente trasformato da Marco Nicoletti.

L’ultima sfida

L’ultima sfida tra le due compagini è datata 3 aprile 2022, quando alla trentaduesima giornata della Serie B 2021-’22 gli azzurri si imposero in riva al Lario con un 2-0 (goal di Alberto Cerri al 55’ e di Antonino La Gumina all’80’) che parve far sfumare le speranze di promozione dei “bagai della Brianza”, i quali invece successivamente si resero protagonisti di una rimonta che li portò a mancare la Serie A diretta all’ultima giornata per poi conquistarla (per la prima volta nella loro ultracentenaria storia) nei successivi play-off.

Il derby della pronuncia lombarda

Il confronto Monza-Como è, a ben vedere, il derby “della pronuncia lombarda”, in quanto tali sono due delle tante città (e, in questo caso, squadre) la cui pronuncia lombarda è diversa da quella in italiano standard: a volte, consiste in una specie di simpatica verifica della provenienza degli interlocutori (effettuata -ovviamente- senza alcun fine discriminatorio od offensivo).