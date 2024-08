Monza, Nesta: 'Che emozioni il Trofeo Silvio Berlusconi a San Siro...'

Grande emozione per Alessandro Nesta , che torna per la prima volta da ex a San Siro, dove il Monza sfiderà il Milan nel Trofeo Silvio Berlusconi, domani sera alle 21.00.

Così il tecnico del Monza, Alessandro Nesta, alla vigilia del match in casa del Milan per il Trofeo Silvio Berlusconi, ex presidente di entrambi i club. Dopo il debutto ufficiale in Coppa Italia (vittoria ai rigori sul Südtirol venerdì scorso, ndr) e la sfida di domani contro il Milan, fra 5 giorni la prima di campionato sul campo dell'Empoli e anche per questo far bene alla "Scala del Calcio" potrebbe essere importante. "Quando porti idee nuove, più i risultati sono dalla tua parte e più convinci i giocatori - dice Nesta ai canali ufficiali del Monza -, il percorso tecnico-tattico è importante, ma far bene anche dal punto di vista dei risultati lo è altrettanto perché convinci i giocatori che la tua idea è quella vincente".