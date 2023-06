Silvio, c’era una svolta

Silvio Berlusconi è stato un politico di destra che, nel calcio, ha fatto una rivoluzione di sinistra. Scrivere di sinistra farà sorridere, ma deve far meditare. «Di sinistra» nel senso di svolta estetica, di visione ricca di sostanza e non unicamente di sostanze, di ville o di scandali. In smoking e non in jeans. Di gioco e non banalmente di giochi. Ma di faccia e non semplicemente di facciata. Che solo dopo la «discesa in campo», nel 1994, è deragliata. Non l’ho mai votato, ma il suo Milan è stato un confine.