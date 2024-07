Monza, U-Power confermato naming sponsor per il quinto anno

Continua il sodalizio vincente tra la società brianzola e il marchio che dà il nome allo stadio. L'ad Galliani: "Un grande orgoglio vedere come i due brand siano cresciuti di pari passo in questi anni".

Davide Capano Redattore 9 luglio 2024 (modifica il 9 luglio 2024 | 07:16)

Il brand U-Power, leader in Italia e in Europa nel settore delle calzature e abbigliamento da lavoro ha ufficializzato ieri il rinnovo della sponsorizzazione per la stagione 2024/25 con il Monza. A ufficializzarlo è stata la società brianzola in una nota.

Monza e U-Power, il binomio continua — Continua quindi per il quinto anno consecutivo il sodalizio vincente con AC Monza, in un anno che ha visto crescere vertiginosamente la popolarità di U-Power in tv e nello sport. L’U-Power Stadium rappresenta ormai una certezza nel panorama brianzolo e nazionale ospitando tutto l’anno partite, eventi e concerti. Oltre al naming dello stadio il leone di U-Power continuerà a campeggiare sul petto delle maglie da gara AC Monza.

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza ha commentato: “Siamo davvero felici di proseguire il percorso con U-Power al nostro fianco. U-Power ha creduto nel progetto AC Monza sin dal 2020 ed è un grande orgoglio vedere come i due brand siano cresciuti di pari passo in questi anni. L’U-Power Stadium è diventato un punto di riferimento non solo per i nostri tifosi, ma per tutto il territorio brianzolo. Siamo certi che, insieme, continueremo a promuovere i valori di eccellenza e innovazione che ci accomunano".

Le parole del presidente di U-Power — Franco Uzzeni, presidente di U-Power, ha espresso grande entusiasmo riguardo al rinnovo di questa partnership: "Siamo felici di proseguire la nostra collaborazione con AC Monza. In questi anni, abbiamo visto crescere insieme i nostri brand e siamo orgogliosi di continuare a supportare una squadra così ambiziosa e dinamica.

L'U-Power Stadium è diventato un simbolo di eccellenza e innovazione, e siamo certi che questa partnership continuerà a portare grandi soddisfazioni a entrambi".

Monza, iniziata vendita libera per la campagna abbonamenti — Il Monza, intanto, ricorda che a partire dalle ore 10.00 di lunedì 8/7/2024 è iniziata la vendita libera della Campagna Abbonamenti 24/25.

Per completare l’acquisto sarà necessario essere in possesso del codice identificativo dell’AC MONZA CARD (12 cifre i cui primi tre numeri sono 108). CLICCA QUI per le istruzioni in caso di smarrimento della Monza Card.

Ogni tifoso può acquistare per sé e per altri tre tifosi purché munito dei rispettivi codici identificativi delle AC MONZA CARD (un massimo di 4 abbonamenti compreso il suo).

In caso di acquisto presso i punti vendita Vivaticket sarà necessario fornire anche il documento di identità valido di ogni tifoso.