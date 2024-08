Monza, presentate le nuove maglie con il claim “Per Tutta la Città”

Il club brianzolo ha svelato le divise Home e Away e anche il Goalkeeper Kit. L'ad Galliani: "Siamo profondamente legati alla tradizione rappresentata dalla banda verticale, che rende la maglia del Monza riconoscibile in tutto il mondo".

Davide Capano Redattore 8 agosto 2024 (modifica il 8 agosto 2024 | 13:17)

Il Monza di mister Nesta ha svelato oggi le nuove maglie per la stagione 2024/2025.

Monza, ecco le divise — "AC Monza e Lotto sono orgogliosi di presentare ufficialmente le nuove maglie per la stagione 2024/2025, con il claim 'Per Tutta la Città'. Le divise - spiega la società in una nota -, con un design innovativo e tecnologie all'avanguardia, rappresentano il perfetto connubio tra tradizione e modernità, con uno sguardo verso i tanti giovani del territorio sempre più appassionati alla fede biancorossa".

L’iconica losanga di Lotto continuerà a caratterizzare le divise dei biancorossi per il sesto anno consecutivo. Per celebrare lo straordinario percorso, che ha visto il Monza passare dalla Lega Pro alla terza stagione in Serie A, la losanga si moltiplica su spalle e fianchi, conferendo un tocco urban alla divisa.

I dettagli delle maglie — Le maglie Home e Away si distinguono per la fila di losanghe sulle spalle e sui fianchi, caratteristica distintiva del marchio Lotto, insieme alla classica banda laterale con lo scudetto del club. Queste maglie riflettono l’identità del club, con il rosso e il bianco utilizzati sia come colori di fondo che per i dettagli e le rifiniture a contrasto su colletto e maniche. Il tessuto presenta un pattern geometrico all-over, realizzato con tecnica embossed, che aggiunge dinamicità e modernità al design, ripreso anche nel Goalkeeper kit per un aspetto unico e riconoscibile.

(Foto tratta da profilo Facebook AC Monza)

Sul retro delle maglie è ancora impresso il logo dell'Autodromo Nazionale Monza. Si tratta di un omaggio al leggendario Tempio della velocità così come la trama a scacchi presente sui numeri. Inoltre, un elegante accenno al tricolore italiano sul retro del colletto delle maglie Home e Away sottolinea l'orgoglio nazionale di AC Monza.

Come sono realizzate — Le nuove maglie sono realizzate in Recycle Interlock 135. Cos'è? Un tessuto ultraleggero che garantisce la massima libertà di movimento e un comfort eccezionale, con un occhio alla sostenibilità. La tecnologia DEEP DRY, inoltre, assicura un elevato grado di asciugatura, favorendo la dispersione dell’umidità generata durante le fasi di gioco più intense.

(Foto tratta da profilo Facebook AC Monza)

I kit sono completati dagli sponsor confermati. Motorola sul petto, U-Power sul fronte alto, Pulsee Luce e Gas sul retro e il nuovo ingresso di Ford Pro sulla spalla sinistra. Brand prestigiosi che arricchiscono il valore della maglia a livello internazionale.

“La partnership con il Monza è da sempre motivo di grande orgoglio per Lotto. Con il Club condividiamo obiettivi e valori importanti: eccellenza, tenacia, impegno e attenzione alla qualità, sono alcuni dei tratti comuni più rilevanti” commenta Andrea Tomat, Presidente di Lotto Sport Italia. “Con la losanga di Lotto sul petto la squadra ha saputo regalare ai tifosi momenti indimenticabili, affermandosi a livello nazionale come una delle realtà più innovative e dinamiche dell’intero panorama calcistico italiano. Ci auguriamo di proseguire questo percorso e di scrivere assieme, anche in questa stagione, nuove pagine di storia, ricche di successi e di passione”.

Le parole di Galliani — Adriano Galliani, Vicepresidente Vicario e Amministratore Delegato di AC Monza, ha dichiarato: "Siamo profondamente legati alla tradizione rappresentata dalla banda verticale, che rende la maglia del Monza riconoscibile in tutto il mondo. Il design di questa stagione si integra perfettamente con lo stile moderno amato dai numerosi giovani del territorio che hanno abbracciato con passione la fede biancorossa. Il percorso con Lotto negli ultimi sei anni è stato vincente e ci impegneremo al massimo per continuare a crescere, onorando i prestigiosi sponsor presenti sulla maglia che, con fiducia, hanno scelto di sostenere il nostro progetto."