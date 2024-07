Monza, lavori all’U-Power Stadium sotto gli occhi di Galliani e Nesta

L'U-Power Stadium, casa del Monza, si sta rifacendo il look in vista della nuova stagione: terreno di gioco completamente rifatto e di ultime generazione, caldaie potenziate e un maxischermo di 100 metri quadrati...

L'U-Power Stadium si sta rifacendo il look in vista della prossima stagione, la terza consecutiva in Serie A per il Monza . Il club brianzolo ha messo in atto una serie di lavori, tra cui il terreno di gioco completamente rifatto, potenziamento delle caldaie e l'installazione di un maxischermo.

Monza, quante novità all'U-Power Stadium

Estate 2024 ricca di lavori e, dunque di novità, in casa Monza. La casa della squadra brianzola, affidata nei giorni scorsi al nuovo tecnico Alessandro Nesta (prima esperienza da allenatore in Serie A per l'ex difensore di Lazio e Milan), si sta rifacendo il look a partire dal terreno di gioco, rifatto completamente con drenaggi e irrigazione, con l'aggiunta di 30 chilometri di tubi per il riscaldamento (le zolle saranno posate e cucite). Saranno 8200 metri quadrati di terreno riscaldati e cucito. Insomma, un campo di gioco di ultima generazione, come quello di San Siro.