Monza, Alessandro Nesta: “Non vedo l’ora, grazie ad Adriano Galliani”

Emanuele Landi Redattore 13 giugno 2024 (modifica il 13 giugno 2024 | 21:31)

Alessandro Nesta è il nuovo allenatore del Monza, come annunciato nelle scorse ore da Adriano Galliani. La prima volta in Serie A da allenatore, per l'ex difensore di Milan e Lazio.

"Non vedo l’ora di cominciare, non vedo l'ora che arrivi il primo giorno di ritiro, - le prime parole di Nesta sui social - non vedo l'ora di mettere la mia passione e la mia dedizione al lavoro al servizio di questa squadra. Grazie ad Adriano Galliani e a tutto l' AC Monza per questa opportunità".

Nesta al Monza e un paragone importante... — Il Monza, invece, ha accolto con il comunicato il nuovo allenatore: "AC Monza comunica che dal 1/7/24 Alessandro Nesta sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa, con un contratto annuale più rinnovo automatico per un’altra stagione al raggiungimento di determinate condizioni. La sua carriera di allenatore comincia nell’estate 2015 al Miami FC. Dopo due anni negli Stati Uniti, torna in Italia nel maggio 2018 per allenare il Perugia in Serie B. Nell’estate 2019 inizia con il Frosinone, che porta fino alla finale playoff di Serie B. La sua crescita costante lo porta sulla panchina della Reggiana, dove nella stagione appena conclusa guida i neopromossi emiliani a un ottimo undicesimo posto in Serie B. Al Monza ritrova Adriano Galliani dopo i dieci anni meravigliosi al Milan, per la sua prima esperienza da allenatore in Serie A! Benvenuto Alessandro!".

Adriano Galliani, invece, ha speso per Nesta un paragone importante: "Sarà Alessandro Nesta il nuovo allenatore che dal 1° luglio assumerà l’incarico. Presentare Alessandro Nesta è superfluo, grandissimo giocatore che con il Milan di Berlusconi ha vinto due Champions, Supercoppe Europee, Mondiale per Club segnando anche gol, scudetti, coppe Italia, supercoppe Italia. Un grandissimo giocatore. Un allenatore cresciuto da Miami passando per Frosinone e adesso Reggiana e che noi consideriamo assolutamente maturo. Qualcuno dice che non ha mai allenato in A. Ricordo solo a qualche scettico, e sono pochi, che il signor Arrigo Sacchi non aveva mai allenato in Serie A così come Raffaele Palladino. E siccome c'è un detto che dice 'non c’è due senza tre', speriamo che Nesta abbia la stessa fortuna dei suoi predecessori".