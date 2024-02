Sangiovannese, il derby del Valdarno, di Sarri e…della paura…

Un derby del Valdarno per la salvezza non lo si giocava da tempo, dal 28 febbraio 1982, quando il Montevarchi si impose a San Giovanni per 2-1, anche se poi entrambe le squadre sarebbero retrocesse dall'allora serie C2.

Il bilancio complessivo è di 103 derby giocati, con 36 vittorie e 112 reti per la Sangiovannese 31 successi e 91 gol per il Montevarchi, 36 pareggi. Montevarchi avanti invece nei derby solo di campionato: vittorie rossoblù: 24, vittorie azzurre 23, pareggi 30 A San Giovanni Valdarno 51 derby giocati: 16 vittorie per i padroni di casa, 9 degli ospiti e 12 in parità.