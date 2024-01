Dodici derby emiliani senza mai perdere: il record del Modena

Media impressionante nei derby regionali per il Modena: 12 risultati utili di fila, non perde da marzo 2021.

Il netto tre a zero con cui il Modena ha superato il Parma sabato è il dodicesimo risultato utile consecutivo dei canarini nei derby regionali. È dal 7 marzo 2021 che i gialli non perdono un derby: in tal caso, fu il Carpi a superare 3-0 la squadra ai tempi allenata da Mignani.

Altra statistica: il modulo 3-5-2, presentato da Mister Bianco sabato nel derby stravinto con il Parma (3-0), potrebbe essere l’arma segreta in più per il Modena per il rush finale in direzione-playoff. Un’arma talmente segreta che a Bianco è servito un bel po’ di tempo, e di cambiamenti di formazione (20 su 22 partite), per scoprirla ed apprezzarla: