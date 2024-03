Nella storia del derby calabrese: Massimo Palanca a Cosenza, 2 gol in 5 minuti…

Sta ormai per arrivare il derby della Calabria al Marulla tra il Cosenza di Caserta e il Catanzaro di Vivarini. Stadio sold-out da giorni. Saranno quasi 19mila, 800 i tifosi giallorossi, sulle tribune e sulle curve. Sarà la 25esima sfida tra le due squadre in campionato a Cosenza: 8 le vittorie rossoblù, 13 pareggi e 3 le vittorie giallorosse. La quattordicesima sfida in Serie B, la settima a Cosenza con una vittoria per i padroni di casa e ben cinque pareggi.