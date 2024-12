Embolo da una parte, Doué dall’altra: le probabili formazioni di Monaco-Psg

Le probabili formazioni per la sfida tra Monaco e Psg in programma questa sera ale ore 20:45 allo Stade Louis-II

Questa sera, mercoledì 18 dicembre 2024, alle ore 21:00, lo Stade Louis-II sarà il teatro di uno degli scontri più attesi della stagione: Monaco e Paris Saint-Germain si affrontano nella 16ª giornata di Ligue 1. Un’occasione cruciale per i padroni di casa, secondi in classifica, per ridurre il gap di sette punti dai campioni in carica e rilanciare le ambizioni in campionato.