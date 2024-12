Monaco-Psg, il pronostico: parigini favoriti, padroni di casa a 4.00

Monaco-Psg, il pronostico del big match della 16ª giornata di Ligue 1: parigini favoriti, la vittoria dei padroni di casa è quotata a 4.00

Vincenzo Bellino Redattore 18 dicembre - 16:19

Turno infrasettimanale per Monaco e Psg, impegnate nello scontro diretto valido per la 16ª giornata di Ligue 1. Le altre 16 squadre scenderanno in campo il 4 gennaio, mentre la prima e la seconda della classe (a parità di punti col Marsiglia) anticipano per via della Supercoppa Francese. Per i padroni di casa è quasi un'ultima spiaggia nel tentativo di mantener vive le residue speranze per il titolo; gli ospiti in caso di vittoria metterebbero ufficialmente la freccia.

Qui Monaco — Un pareggio e una vittoria nelle ultime cinque partite per il Monaco, reduce dallo 0-0 in trasferta sul campo del Reims. In Champions League il club del Principato è stato battuto sia dal Benfica (2-3), sia dall'Arsenal (3-0). Ai fini della classifica di Ligue 1, tuttavia, pesa il ko contro il Marsiglia nel Derby della Costa Azzurra. Un eventuale successo contro il Psg potrebbe riaprire i giochi nella corsa al titolo, con un'eventuale sconfitta la squadra di Luis Enrique porterebbe a dieci le lunghezze di vantaggio sui monegaschi.

Qui Psg — Se in Champions League il Psg ha faticato nella prima parte di stagione (2 vittorie, 3 sconfitte, 1 pareggio e 25° posto in classifica), lo stesso non si può dire per il campionato dove i capitolini sono in testa a quota 37 punti, a +7 su Marsiglia e Monaco. 11 successi e 4 pareggi è il ruolino di marcia per Donnarumma e compagni, imbattuti nei top 5 campionati europei insieme alla Juventus.

Monaco-Psg, probabili formazioni — Il Monaco non potrà contare sugli indisponibili Zakaria, Balogun, Diatta e sullo squalificato Teze. Tutti a disposizione di mister Luis Enrique, invece, nelle file del Psg.

MONACO (3-4-2-1): Kohn; Kehrer, Mawissa, Singo; Vanderson, Magassa, Golovin, Caio Henrique; Akliouche, Ben Seghir; Embolo. Allenatore: Adolf Hütter

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Joao Neves, Vitinha; Doué, Barcola, Dembélé. Allenatore: Luis Enrique

Monaco-Psg, il pronostico — Il Psg parte favorito stando alle quote dei bookmakers. Il successo della formazione ospite è quotata a 1.80; segno X a 4.00; mentre la vittoria dei monegaschi vale quattro volte la posta in gioco (quota 4.00). La probabilità che entrambe le squadre vadano a segno è quotata a 1.43 (No Goal, quota 2.60). Segno over 2.5 a 1.47, mentre l'Under 2.5 è offerto a 2.50. Tra i possibili marcatori i principali candidati sono Breel Embolo (Monaco) e Gonçalo Ramos (Psg) quotati rispettivamente a 2.65 e 2.20.