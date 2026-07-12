Inghilterra, è qui la festa: semifinale e lo stadio canta Wonderwall

Il Mondiale americano sta emettendo i suoi verdetti più importanti e, tra le statistiche che saltano all'occhio, c'è un dato che certifica il dominio assoluto del club più prestigioso del pianeta. Con l'ultima decisiva doppietta di Jude Bellingham, i giocatori di proprietà del Real Madrid hanno raggiunto la strabiliante quota di 19 gol complessivi all'interno della competizione. Una dimostrazione di forza spaventosa che testimonia come la rosa dei "Blancos" sia composta dai profili più determinanti del calcio moderno. Dai gol pesanti in zona d'attacco fino alle magie dei trequartisti, la firma della squadra di Madrid è impressa a fuoco su questo torneo, trascinando le rispettive nazionali verso i traguardi più ambiziosi.

Il Real Madrid brilla al Mondiale: Vinicius e il solito Mbappé ne sono i principali protagonisti

All'interno di questo straordinario bottino di, una fetta pesantissima è stata firmata dalle: Mbappé e Vinicius Junior. Il fenomeno francese si è confermato come il solito ciclone inarrestabile, timbrando il cartellino per ben 8 volte e trascinando la sua nazionale a suon di record. Se la Francia dovesse vinceredopo aver già vinto quello quello di miglior giovane nel 2022.

WROCLAW, POLONIA - 05 SETTEMBRE: Kylian Mbappé della Francia esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Ucraina e Francia alla Tarczynski Arena il 05 settembre 2025 a Breslavia, Polonia. (Foto di Mateusz Slodkowski/Getty Images)

Discorso diverso, ma altrettanto significativo, per Vinicius Junior. L'esterno brasiliano ha messo a segno 4 reti, dimostrandosi in questo torneo come una delle ali più forti e devastanti al mondo. Le sue prestazioni maiuscole sono servite a respingere le critiche piovute negli ultimi mesi vissuti a Madrid. Purtroppo per lui, lo stato di grazia personale non è bastato a salvare un Brasile spento. La Seleção è stata vittima di scarse prestazioni a livello collettivo e la Norvegia ne ha sancito la definitiva ed eccellente eliminazione dal torneo.

Il gioiello Guler e la candidatura di Bellingham come MVP

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Se l'attacco produce gol a raffica,, regalando perle di rara bellezza grazie ai suoi giovani talenti. Nell'ultima sfida che ha visto protagonista la Turchia contro gli Stati Uniti, è arrivato anche l'acuto di Arda Guler. Per lui 1 gol fantastico che arricchisce il tabellino "madridista" e conferma la crescita esponenziale del classe 2005.restail 10 è autore di ben 6 gol totali. Il cammino del numero 10 inglese è stato un crescendo verticale. Dopo aver realizzato 2 reti nella fase a gironi è letteralmente esploso nelle ultime due partite ad eliminazione diretta mettendo a segno ben 4 gol. Grazie a questo ruolino di marcia spaventoso, il fantasista inglese si sta candidando prepotentemente a un posto come MVP del torneo.